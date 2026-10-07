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Атанас Илиев: Заслужено победихме, дано оттук нещата тръгнат нагоре

  • 7 окт 2026 | 00:09
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Атанас Илиев: Заслужено победихме, дано оттук нещата тръгнат нагоре

Един от голмайсторите за България при победата над ЛюксембургАтанас Илиев, сподели мнението си след успеха. Нападателят отбеляза важен гол и бе сред футболистите, които помогнаха на „лъвовете“ да стигнат до ценния успех.

„Днес си говорихме, че всеки трябва да остави сърцето си на терена. С едно голямо себераздаване мисля, че заслужено победихме“, заяви Илиев.

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Нападателят коментира и начина, по който отпразнува попадението си, като веднага се насочи към резервната скамейка.

„Реакцията ми беше и за мен неочаквана, но исках да отпразнуваме всички заедно този хубав гол. Затова тръгнах към резервната скамейка“, обясни той.

Илиев изрази надежда, че победата над Люксембург ще даде необходимия импулс на националния отбор и ще постави началото на по-добър период.

„Надявам се след тази победа нещата да тръгнат във възходяща линия. Има да се подобряват доста неща. Надявам се да се коригират нещата и отборът да започне да побеждава“, добави нападателят.

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