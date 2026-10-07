Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин в 4:00 часа за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55-те страни-членки на УЕФА, предава БТА. Иванов пътува директно от Люксембург, където снощи "лъвовете" постигнаха първа победа в група С4 на Лигата на нациите - 2:0 срещу състава на домакините.

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Така той няма да се върне с делегацията на БФС днес в ранния следобед. От София пък ще се присъедини изпълнителният директор на централата Андрей Петров. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред.

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Според tbsnews.net, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъдят намирането на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на ФИФА преди да изтече крайния срок за номинации на 18 ноември.

​Президентските избори на ФИФА ще се проведат на 18 март в Рабат, Мароко, като делегати от всички 211 членуващи във ФИФА асоциации имат право на глас.

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