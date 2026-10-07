Георги Иванов замина на важна среща в УЕФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов замина рано тази сутрин в 4:00 часа за Берлин, за да участва в еднодневна среща на 55-те страни-членки на УЕФА, предава БТА. Иванов пътува директно от Люксембург, където снощи "лъвовете" постигнаха първа победа в група С4 на Лигата на нациите - 2:0 срещу състава на домакините.
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове
Така той няма да се върне с делегацията на БФС днес в ранния следобед. От София пък ще се присъедини изпълнителният директор на централата Андрей Петров. Събитието събира президентите и изпълнителните директори на федерациите на страните, като няма официален дневен ред.
Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик
Според tbsnews.net, УЕФА планира да се срещне със своите 55 асоциации в Берлин, за да обсъдят намирането на кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино на изборите за президент на ФИФА преди да изтече крайния срок за номинации на 18 ноември.
Президентските избори на ФИФА ще се проведат на 18 март в Рабат, Мароко, като делегати от всички 211 членуващи във ФИФА асоциации имат право на глас.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google