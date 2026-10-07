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Балов: Не трябва да вдигаме много главите

  • 7 окт 2026 | 00:14
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Авторът на първото попадение за България при победата над Люксембург - Кристиян Балов бе много доволен от успеха. Играчът на Цървена звезда обаче е на мнение, че тимът не трябва да надига много главите, а да продължи работата, за да завърши с успех в последните два мача.

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“Чувствам се прекрасно и се радвам, че взехме победата. Добре играхме през първото полувреме и така трябва да изглеждаме в мачовете. След почивката им дадохме инициативата и това можеше да ни изиграе лоша шега. Отвори ми се възможност след доста пасове и успях да завърша. Пак казвам, че много се радвам. И преди имаше настроение и сега още повече. Не трябва да вдигаме много главите. Ще продължим в клубовете и ще натрупваме мачове. Мисля, че ще завършим добре в последните два мача след месец”, каза Балов.

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