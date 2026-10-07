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България с първа победа! Ударно първо полувреме и супер голове-коментирайте с Алекс Колев
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Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

  • 7 окт 2026 | 00:02
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Рибарски: Видях жертвоготовност, но една победа не значи нищо без облик

Временният селекционер на България - Атанас Рибарски, похвали футболистите си за представянето и победата на "трикольорите" с 2:0 над Люксембург като гост, която бе първа за нашите в сегашното издание на Лигата на нациите.

“Доволен съм от резултата и от играта през първото полувреме. Идеята проработи. Този път отбелязахме. Знахме, че второто полувреме ще имаме пространства, можехме да ги използваме по-добре. Видях желание и жертвоготовност. Това е нещо позитивно.

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Знаем как да управляваме двубоите и играчите са наясно. Трябва да с съобразим с някои фактори - умора, липса на игарчи и освежанване. Първото полувреме пресирахме доста активно. Целта беше да отбележим гол, два. Второто трябваше 10 минути да не им позволим да отбележат и после да контролираме двубоя.

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Исках семпло, директно представяне. Благодарности към играчите за отношението им към процеса, към мен и екипа. Няколско безсънни денонощия бяха необходими, за да предадем идеите си. Нямахме време да ги тренираме, но самите те го търсеха.

Атанас Илиев и Влади Николов могат да отбелязват голове. Той (б.а. Илиев) не можа да вкара първия мач, но съм радостен, че днес вкара. Момчетата са усмиханти след мача.

Най-важната поука е, че една победа няма да значи нищо, ако отборът няма облк.

Кой ще е делекционер? Този въпрос не стои на дневен ред", завърши Рибарски.

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Снимки: Startphoto

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