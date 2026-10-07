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Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
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Временният селекционер на България - Атанас Рибарски, говори при пристигането на тима в София след победата на "лъвовете" с 2:0 над Люксембург в мач от Лига на нациите.

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"Има повече настроение, а дано в следващите мачове това се превърне в по-голяма увереност. Искам да изгледам още няколко пъти мачовете, за да видим правилния подход и да си знаем какви поуки можем да си извлечем от мача.  

За нас беше важно футболистите да ни приемат като хора, които искат да им помогнат. Играчите имат футболно самочувствие и се радвам, че видях момчета, които показаха лидерски качества.   

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Всичко стана доста бързо и изненадващо. Тук е мястото да благодаря на ръководството и господин Иванов, че ми гласува доверие. За мен това е най-голямата чест да бъда на това място.   

В последния мач видях доста добро физическото състояние на играчите.   Правилото с младите играчи дава доста добър ефект. Доста момчета получиха шанс да играят в първите си отбори и виждам прогрес.   

Една победа не носи нищо, ако няма облик. Мачът с Исландия ще бъде от много важно значение", заяви Рибарски.

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