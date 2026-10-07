Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Временният селекционер на България - Атанас Рибарски, говори при пристигането на тима в София след победата на "лъвовете" с 2:0 над Люксембург в мач от Лига на нациите.

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

"Има повече настроение, а дано в следващите мачове това се превърне в по-голяма увереност. Искам да изгледам още няколко пъти мачовете, за да видим правилния подход и да си знаем какви поуки можем да си извлечем от мача.



За нас беше важно футболистите да ни приемат като хора, които искат да им помогнат. Играчите имат футболно самочувствие и се радвам, че видях момчета, които показаха лидерски качества.

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Всичко стана доста бързо и изненадващо. Тук е мястото да благодаря на ръководството и господин Иванов, че ми гласува доверие. За мен това е най-голямата чест да бъда на това място.



В последния мач видях доста добро физическото състояние на играчите. Правилото с младите играчи дава доста добър ефект. Доста момчета получиха шанс да играят в първите си отбори и виждам прогрес.



Една победа не носи нищо, ако няма облик. Мачът с Исландия ще бъде от много важно значение", заяви Рибарски.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google