Груев: Свалям шапка на отбора, горд съм

Капитанът на националния отбор бе много доволен от победата с 2:0 над Люксембург като гост. Полузащитникът смята, че треньорският щаб е свършил работата си и е повлиял положително на играчите.

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“Искам да благодаря на треньорския щаб за това, че ни мотивираха и показаха как да играем. Без тях тази победа щеше да е много трудна. С позитивно настроение и без напрежение бяхме. Искахме да играем комбинативен футбол, имахме и малко късмет и днес го имахме. Заслужено спечелихме с 2:0. Днес имахме ясни указания и започнахме да играем със самочувствие. Свалям шапка на нашия отбор и съм горд, че спечелихме този мач. Радвам се, че като капитан изведох отбора до успеха. Днес се видя, че можем”, каза Груев.

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