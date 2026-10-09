Наумов: Имаме страхотни играчи в съблекалнята

Роденият през 1998 година български национал Даниел Наумов, който на клубно ниво пази за Ботев (Пловдив), беше един от ключовите играчи при победата на България с 2:0 в Люксембург в четвъртия кръг на Лигата на нациите. Той направи солидно представяне на българския страж, който направи няколко ключови спасявания, позволили на отбора му да си осигури първата победа от миналия ноември, след равенство и две загуби в първите два мача на група С/4 на турнира Лига на нациите. Наумов разговаря ексклузивно пред Gianlucadimarzio.com.

„Беше добър мач за нас в Люксембург. В първите няколко мача не показахме качествата си, но във вторник показахме какво можем да правим на терена, когато играем с увереност. Истинската България? Искам да вярвам, че това е, което имаме днес! Имаме страхотни играчи в съблекалнята си и когато играем като отбор, можем да покажем какво можем да правим“, коментира Наумов.

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Благодарение на головете на Кристиан Балов и Атанас Илиев, България се завърна на победния път година след последния си мач. Стражът коментира гола на Илиев, който в някои отношения напомняше на този на Давид Трезеге за Франция срещу Италия на Евро 2000.

„Умение е, той има невероятен удар! На тренировките постоянно се сблъсквам с подобни удари от него. Той има много силен удар“, каза още Наумов.

Атанас Илиев с коментар за гола си срещу Люксембург пред международно издание

Последният международен престижен форум на България беше Евро 2004 в Португалия. Следващият въпрос към вратаря, който изкара и четирите мача за България в Лигата на нациите, бе кога точно очаква да се сбъднат надеждите на вече няколко поколения българи да видят “лъвовете” на световни или европейски футболни финали.

„Не мога да отговоря на този въпрос в момента. Не сме на нивото, на което България беше тогава, но това е настоящата ситуация и трябва да даваме най-доброто от себе си във всеки мач. Когато имате играчи като Груев, които играят в топ лигите, качеството на отбора автоматично се увеличава. Така че да, трябва да гарантираме, че българските играчи ще се завърнат в конкурентните лиги“, каза Наумов.

Накрая Наумов припомни и успеха от 1994-а година, когато България завърши четвърта на Световното първенство, побеждавайки Аржентина и Германия по пътя си към бронзовите медали.

„Може би по малко и от двете. Но от 1994 година насам е минало много време и трябва да се съсредоточим върху това, което се случва днес. Както казах, трябва да се подобрим и да повишим качеството си. Трудно е да се каже дали сме се подобрили три години по-късно, както президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обеща след избирането си през 2023 година, защото през годините, по някаква причина, винаги започваме зле в квалификационни мачове и мачове от Лигата на нациите като този... и губим точки. Това ни пречи да се класираме за следващите кръгове. Междувременно играем и някои добри мачове, в които талантът ни блести. Надявам се бъдещето да е по-добро от настоящето и миналото“, завърши Балов.

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