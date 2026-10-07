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ЦСКА 1948 преди "червеното" дерби: Предстои битка за честта на ЦСКА!

  • 7 окт 2026 | 10:37
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ЦСКА 1948 преди "червеното" дерби: Предстои битка за честта на ЦСКА!

ЦСКА 1948 ще се изправи срещу ЦСКА в първия си двубой след паузата за националните отбори. "Червеното" дерби от 11-ия кръг на efbet Лига е в неделя (11 октомври) от 20:00 часа в Бистрица.

Лилия Стефанова отново става част от ЦСКА 1948
Лилия Стефанова отново става част от ЦСКА 1948

Тимът на Огнян Младенов заема четвъртата позиция в класирането, докато "армейците" са втори. ЦСКА 1948 се готви на пълни обороти за големия сблъсък, в който ще търси трета поредна шампионатна победа.

"Предстои битка за честта на ЦСКА!", написаха от клуба.

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