Атанас Илиев с коментар за гола си срещу Люксембург пред международно издание

Атанас Илиев говори пред gianlucadimarzio.com. Във фокуса на изказването му бе голът, който вкара срещу Люксембург при дебютната победа на България в петото издание на Лигата на нациите.

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„Това беше наистина страхотен гол. След тази победа ще бъдем по-спокойни и отпуснати, пред нас има светло бъдеще. Емоциите по време на празненствата бяха много силни и изтичах до пейката, за да отпразнувам гола със съотборниците си. Моят гол беше подобен на този на Трезеге срещу Италия през 2000 година, но неговият беше по-зрелищен“, каза Илиев.

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