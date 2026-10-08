Познат у нас сърбин е вариант за нов селекционер на България

Бившият помощник-треньор на Левски Александър Янкович отново е сред вариантите за селекционер на България, твърди „Тема Спорт“. В последните дни у нас се завъртяха доста имена. Първо бе това на бразилеца Силвиньо, който преди това води Албания. Той обаче има прекалено големи финансови изисквания. След това на преден план изскочи румънецът Едуард Йорданеску, който през 2016 година води ЦСКА. Той обаче има предложение от Саудитска Арабия, а наред с това може да се завърне и начело на родината – Румъния допусна 4 загуби в Лигата на нациите и постът на легендата Джики Хаджи се клати. Така че, за да го вземе, БФС ще трябва да се пребори с голяма конкуренция.

54-годишният сърбин Янкович в момента е без отбор. Любопитното е, че още през март комшиите написаха, че той е имал разговори с Георги Иванов, с когото се познават от съвместния си престой на „Герена“ – Сале бе помощник на Славолюб Муслин, който води сините в началото на века. Освен Цървена звезда, която е водил в два периода, Янкович е бил треньор на Локерен, Мехелен и Стандард Лиеж, а има и опит като селекционер – водил е младежкия национален отбор на Сърбия, както и всички нива на Китай – от младежките до „A“ националния отбор.

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Иначе временно срещу Исландия и Естония през ноември начело на България може да бъде селекционерът на младежите Тодор Янчев.

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