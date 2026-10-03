Третият кръг в Лигата на нациите завършва с още вълнуващи сблъсъци

Третият кръг от груповата фаза на Лигата на нациите е в разгара си, като днешните съботни сблъсъци слагат официален финал на това завъртане в турнира. Напрежението по терените вече е достигнало връхната си точка, тъй като преполовяването на мачовете означава, че залогът за промоция или оцеляване натежава с пълна сила, а всяка грешка оттук нататък ще се наказва скъпо.

Всички погледи у нас са насочени към националния отбор на България, който гостува на Исландия от 19:00 часа в двубой от Група 4 на Лига С. Нашите момчета ще преследват задължителна първа победа в кампанията, макар задачата да изглежда изключително сложна срещу временния лидер в групата на негов терен. Досегашното представяне на "лъвовете" бе разочароващо, което доведе до раздяла с предишния селекционер Александър Димитров, така че днешният мач ще бъде официален дебют и огромно предизвикателство за новия треньор на Атанас Рибарски.

Успоредно с това, от 19:00 часа футболна Европа ще притаи дъх за подновяването на едно от най-вълнуващите съперничества в модерната история, когато Хърватия приема Англия на стадион „Руевица“ в Риека. Двата тима имат богато и драматично минало, като се срещаха често в последните години. Една от тях бе на 1/2-финала на Световното първенство през 2018 г. (спечелен от Хърватия с 2:1) и в груповата фаза на Евро 2020 (където Англия триумфира с 1:0), като исторически британците имат леко предимство в общите резултати.

В текущото издание на турнира Англия се намира в по-добра позиция след победата над Чехия с 2:0 в миналия кръг, докато Хърватия претърпя тежко поражение от Испания с 1:4, което превръща днешния мач в решителен за "шахматистите", които имат две загуби и не могат да си позволят още една.

По-късно вечерта, от 21:45 часа, световният шампион Испания ще се опита да продължи своя безпощаден победен ход в домакинството срещу Чехия на стадион „Карлос Тартиере“ в Овиедо. "Ла Роха" се намира в превъзходна форма и оглавява изцяло таблицата с две победи от два мача (3:2 срещу Англия и 4:1 срещу Хърватия), докато чешкият състав ще ближе рани след загубата си на Острова. Залогът тук е голям, тъй като иберийците искат да си подпечатат предсрочно билета за следващата фаза на турнира, докато за чехите всяка спечелена точка е единствен шанс за оцеляване на дъното на Лига А.

Иначе днешната програма се открива в ранния следобед, когато от 16:00 часа Финландия е домакин на Албания в оспорван дуел от Лига В. Домакините ще разчитат на силната си игра пред собствена публика, за да запишат нов ценен успех в кампанията, докато албанците пристигат с амбицията да откраднат трите точки и да се откъснат в челото на класирането.

Отново от 19:00 часа, Естония приема Люксембург в двубой от нашата група в Лига С. Естонците ще търсят първа победа, за да си върнат надеждите за челните места, докато за Люксембург победата в Талин е златен шанс да се утвърдят сред лидерите и да запазят реални шансове за промоция в по-горната дивизия.

В същия час от 19:00 часа ще се играе и сблъсъкът между Беларус и Сан Марино, също в рамките на Лига С. Беларуският състав влиза в ролята на фаворит на своя терен и ще преследва чисти три точки, за да остане в борбата за челните места в групата, докато аутсайдерът Сан Марино ще направи всичко възможно да поднесе сензация и да измъкне историческо равенство или побеад далеч от дома.

Късната програма от 21:45 часа се допълва от срещата между Швейцария и Словения от елитната Лига В. Това е своеобразна битка за първото място в групата, като за момента "кръстоносците" са в по-добра позиция след двете си победи в първите два мача.

В същия късен час от 21:45 часа Северна Македония е домакин на Шотландия в интригуващ мач от същата група. Македонците излизат на горещия терен в Скопие с мисъл единствено за трите точки, за дазапазят шансовете си за челните места, докато коравите "гайдари" ще заложат на традиционния си силов стил, за да измъкнат ценен аванс при това тежко гостуване на Балканите.

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