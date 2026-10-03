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Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

  • 3 окт 2026 | 21:01
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Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

Естония надви Люксембург с 1:0 като домакин в среща от Лига на нациите. Това беше мач от група “4” на Лига “С”, в която е и българският тим, който по същото време загуби с 0:3 от Исландия в Рейкявик. Тези резултати означават, че естонците вече са втори в групата за сметка на играчите от херцогството.

Само победителят се класира директно за дивизия “В”, докато вторият ще има шанс да го стори през плейофи. Третият и четвъртият пък остават в лига “С”, защото през това издание на надпреварата няма изпадащи.

Голът за Естония срещу Люкембург падна още в петата минута, като той дойде след изстрел на Расмус Пеетсон от Левадия.

Като цяло домакините бяха по-добрият отбор и победата им е заслужена.

В следващия кръг, който е идния вторник, Естония приема Исландия, докато Люксембург ще приеме България.

Снимки: https://www.facebook.com/jalgpalleestis/

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