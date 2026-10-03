Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беларус

Беларус с първа победа в Лигата на нациите, Макс Ебонг се разписа

  • 3 окт 2026 | 21:12
  • 1426
  • 0
Беларус с първа победа в Лигата на нациите, Макс Ебонг се разписа

Беларус взе първата си победа в Лигата на нациите и победи с убедителното 4:0 аутсайдера Сан Марино в трети мач за двата отбора от Лига C. Срещата се игра на неутрален терен в Будапеща, като първото полувреме завърши при нулево равенство, но през втората част момчетата на Виктор Гончаренко подпечатаха победата. С два гола за победителите се отличи играчът на руския Родина Артьом Концевой (46’, 88’), а попадение успя да вкара и халфа на ЦСКА Макс Ебонг в 68-ата минута. Полузащитникът бе сменен веднага след това. Цели три асистенции пък записа левият бек Кирил Печенин.

Така Беларус вече с 4 точки в групата, където са още Финландия и Албания. Сан Марино пък записа третата си поредна загуба, макар и да имаше някои шансове за гол днес.

В 23-ата минута символичните домакини бяха съвсем близо до това да открият резултата, След корнер, изпълнен от Валерий Громко, нападателят Трофим Мелниченко стреля с глава и нацели напречната греда. Топката премина голлинията, но не и с целия си обем, като така нулевото равенство се запази. Дванадесет минути по-късно пак Мелниченко бе близо до гола, но стражът на Сан Марино Едоардо Коломбо успя да избие удара му.

В самото начало на втората част Беларус поведе. Центриране намери в наказателното поле Артьом Концевой, който с точен удар откри - 1:0. Бързо след това аутсайдерът можеше да изравни чрез Самуеле Дзанони и Никола Нани, но стражът Павел Павлюченко последователно се намеси феноменално. В 63-ата минута пак стражът на символичните домакини трябваше да спасява точен изстрел на резервата Марсело Муларони. Две минути по-късно обаче Беларус удвои аванса си. Влезлият от пейката Артьом Шумански вкара страхотен гол от дистанция, който не остави шансове на Коломбо - 2:0.

Гостите пък окончателно рухнаха и футболистът на ЦСКА Макс Ебонг също се разписа малко след това, след като засече центриране на Кирил Печенин, за който пък това бе впечатляващата трета асистенция в двубоя. Веднага след това играчът на “червените” бе заменен.

До края срещата основно се доиграваше, но имаше време и за нов гол за Беларус. Две минути преди края на редовното време Артьом Концевой бе изведен добре от Шумански и сам срещу Коломбо вкара второто си попадение в мача, за да оформи крайното 4:0.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Започнаха късните мачове от Лигата на нациите

Започнаха късните мачове от Лигата на нациите

  • 3 окт 2026 | 21:48
  • 14475
  • 0
Испания 1:0 Чехия, тотална доминация на "фуриите"

Испания 1:0 Чехия, тотална доминация на "фуриите"

  • 3 окт 2026 | 21:47
  • 3984
  • 2
Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

Естония взе първа победа в нашата група и разбърка класирането

  • 3 окт 2026 | 21:01
  • 1134
  • 1
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 23541
  • 56
Клоп обясни какво го радва след завръщането на пейката и обяви двама титуляри за Германия

Клоп обясни какво го радва след завръщането на пейката и обяви двама титуляри за Германия

  • 3 окт 2026 | 20:36
  • 3737
  • 0
Бруно Фернандеш разкри какво е казал на Кристиано Роналдо

Бруно Фернандеш разкри какво е казал на Кристиано Роналдо

  • 3 окт 2026 | 19:55
  • 9006
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 79949
  • 782
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 5810
  • 41
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 23541
  • 56
Испания 1:0 Чехия, тотална доминация на "фуриите"

Испания 1:0 Чехия, тотална доминация на "фуриите"

  • 3 окт 2026 | 21:47
  • 3984
  • 2
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 27056
  • 17
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 15548
  • 14