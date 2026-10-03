Беларус с първа победа в Лигата на нациите, Макс Ебонг се разписа

Беларус взе първата си победа в Лигата на нациите и победи с убедителното 4:0 аутсайдера Сан Марино в трети мач за двата отбора от Лига C. Срещата се игра на неутрален терен в Будапеща, като първото полувреме завърши при нулево равенство, но през втората част момчетата на Виктор Гончаренко подпечатаха победата. С два гола за победителите се отличи играчът на руския Родина Артьом Концевой (46’, 88’), а попадение успя да вкара и халфа на ЦСКА Макс Ебонг в 68-ата минута. Полузащитникът бе сменен веднага след това. Цели три асистенции пък записа левият бек Кирил Печенин.

Така Беларус вече с 4 точки в групата, където са още Финландия и Албания. Сан Марино пък записа третата си поредна загуба, макар и да имаше някои шансове за гол днес.

В 23-ата минута символичните домакини бяха съвсем близо до това да открият резултата, След корнер, изпълнен от Валерий Громко, нападателят Трофим Мелниченко стреля с глава и нацели напречната греда. Топката премина голлинията, но не и с целия си обем, като така нулевото равенство се запази. Дванадесет минути по-късно пак Мелниченко бе близо до гола, но стражът на Сан Марино Едоардо Коломбо успя да избие удара му.

В самото начало на втората част Беларус поведе. Центриране намери в наказателното поле Артьом Концевой, който с точен удар откри - 1:0. Бързо след това аутсайдерът можеше да изравни чрез Самуеле Дзанони и Никола Нани, но стражът Павел Павлюченко последователно се намеси феноменално. В 63-ата минута пак стражът на символичните домакини трябваше да спасява точен изстрел на резервата Марсело Муларони. Две минути по-късно обаче Беларус удвои аванса си. Влезлият от пейката Артьом Шумански вкара страхотен гол от дистанция, който не остави шансове на Коломбо - 2:0.

Гостите пък окончателно рухнаха и футболистът на ЦСКА Макс Ебонг също се разписа малко след това, след като засече центриране на Кирил Печенин, за който пък това бе впечатляващата трета асистенция в двубоя. Веднага след това играчът на “червените” бе заменен.

До края срещата основно се доиграваше, но имаше време и за нов гол за Беларус. Две минути преди края на редовното време Артьом Концевой бе изведен добре от Шумански и сам срещу Коломбо вкара второто си попадение в мача, за да оформи крайното 4:0.

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