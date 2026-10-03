Клоп обясни какво го радва след завръщането му на пейката и обяви двама титуляри за Германия

Селекционерът на Германия Юрген Клоп говори пред медиите преди утрешното гостуване в Солун на лидера в групата Гърция. Елините вече изненадаха неприятно Бундестима и спечелиха срещата в Аугсбург с 1:0.

Клоп обясни решението си Серж Гнабри, който бе капитан при победата над Сърбия, да не бъде включен в групата за мача: „По време на полувремето срещу Сърбия той не беше контузен, но усещаше разтежение. Сега може да се върне в Байерн с три мача зад гърба си и много добра подготовка.“

Klopp on whether he missed coaching: "I missed nothing, but I realized I still love what I'm doing. It's a blessing to work together with players like him *points to Pavlović*. It's a pure joy. I'm blessed to watch the group I have from close. We've only just started, I'm looking… pic.twitter.com/erDl5FtbjC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 3, 2026

Запитан дали му е липсвало треньорството, селекционерът отговори: „Не ми е липсвало нищо, но осъзнах, че все още обичам това, с което се занимавам. Това е истинско благословение да работя заедно с играчи като него (б.ред. - става дума за също присъстващия на пресконференцията Александър Павлович). Това е чиста радост. Щастлив съм, че мога да наблюдавам отблизо отбора, с който разполагам. Едва сега започваме, очаквам с нетърпение общото ни бъдеще.“

За вратарския пост, на който младият страж на Байерн Йонас Урбиг бе титуляр срещу Сърбия, Клоп каза: “На този етап изглежда, че няма да правим промяна за утре. Но кой знае. Останалите вратари, които участваха, играят редовно за своите клубове. Урбиг не играе, затова му се отдава възможност за този мач. Така бяхме планирали нещата. Но всички направиха отлично впечатление. В това отношение няма да има никакви проблеми". Треньорът разкри още, че халфът на баварците Александър Павлович също ще започне от първата минута, шегувайки се, че играчът вече няма как да избегне участие.

Klopp was asked whether playing Urbig again tomorrow means he's now #1, he says it doesn't have anything to do with being number 1: "The other keepers who were involved all play regularly for their clubs. Urbig doesn't, which is why he gets this game. That’s how we planned… pic.twitter.com/UY6J5JoecN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 3, 2026

Що се отнася до дебатите дали капитанът на Германия Йошуа Кимих вече не е незаменим, селекционерът каза: “Халфовете изиграха много добър мач срещу Сърбия. Но защо един и същ играч трябва винаги да играе в бъдеще? Трябва и да си във форма, за да играеш. Не играеш за клуба си, ако не си във форма. Нужни са различни типове играчи: нужни са лидери, нужни са играчи, които покриват голяма площ, нужни са всякакви играчи. За щастие имаме повече от само трима добри халфове."

Klopp was asked again about the discussion around Joshua Kimmich not being untouchable anymore: "The midfield played a very good game against Serbia. But why should one player always play in the future? You also have to be in good form to play. You don’t play for your club if… pic.twitter.com/hLGc147HJd — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 3, 2026

Клоп обърна внимание и на прогреса на съперника, отбелязвайки, че днешният състав на Гърция разполага с класни офанзивни футболисти в големи клубове и се различава значително от шампионския отбор от 2004 година, разчитал предимно на дефанзивен футбол и малко притежание на топката. Той не отдаде голямо значение на факта, че звездата на елините Христос Цолис няма да играе.

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Снимки: Gettyimages