Нидерландия - Германия (съставите)

Нидерландия и Германия подновяват яростното си съперничество с мач от група 2 на най-силната дивизия в Лигата на нациите. Двата отбора откриват кампанията си в състезанието с двубой на "Йохан Кройф Арена", който е по-специален, защото ще е официален дебют на новите селекционери Чави Ернандес и Юрген Клоп.

На Световното първенство това лято и Нидерландия, и Германия не оправдаха очакванията, като отпаднаха още на фазата на 1/16-финалите. "Лалетата" отпаднаха след дузпи от Мароко, а Бундестимът се провали срещу Парагвай, също след изпълнение на наказателни удари.

Двата отбора бяха в една група в Лигата на нациите и през сезон 2024/25. Тогава мачът в Амстердам завърши 2:2, а в Мюнхен Маншафтът е наложи с 1:0 и спечели първото място.

В тазгодишното издание на турнира Нидерландия и Германия ще имат за съперници в Лига "A" тимовете на Сърбия и Гърция, които ще премерят сили в Белград.

Домакините ще играят в традиционното за тях 4-3-3. На вратата застава Барт Фербрюген, а четиримата в защита са Дензъл Дъмфрис, Пол ван Хеке, Вирджил ван Дайк и Мики ван де Вен. В средата на терена Чави е гласувал доверие на Райън Гравенберх, Куинтен Тимбер и Тижани Райндерс, а в предни позиции ще действат Крисенсио Съмървил, Браян Броби и Коди Гакпо.

Сред резервите на "оранжевите" са Нейтън Аке, Джереми Фримпонг, Гуус Тил, Джоуи Феерман и Тюн Копмайнерс, а заради контузии отсъстват важни фигури като Френки де Йонг, Донийл Мален, Матайс Де Лихт, Мемфис Депай и Джъстин Клуйверт.

Юрген Клоп залага на същата система на игра. Под рамката е Марк-Андре тер Стеген, в отбрана стартиратдебютантът Филип Трой, Нико Шлотербек, Йонатан Та и Натаниъл Браун, а в халфовата линия ще си партнират Йошуа Кимих, Джамал Мусиала и Феликс Нмеча. На върха на атаката ще се разчита на Кай Хавертц, а по фланговете ще нападат Карим Адейеми и Кевин Шаде.

На пейката за Германия остават Ян Бисек, Надим Амири, Йоша Вагноман и Серж Гнабри. Травми оставиха извън сметките Мануел Нойер, Асан Уедраого и Браян Груда.

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Снимки: Gettyimages