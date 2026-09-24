Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

Новият треньор на Валенсия Хавиер Агире пристигна в града, за да започне новата си работа. Той заяви, че "предстои много работа", за да се вдигне отбора след слабия старт на сезона, но настоя, че в тима има достатъчно качество и талант, за да тръгне нагоре.

Агире замени на поста Карлос Корберан, който бе уволнен, след като "прилепите" стартираха с четири загуби в първите си пет мача в Ла Лига и пет поражения в първите си седем двубоя от сезона.

"Има много работа за вършене. Все още има много път да се извърви в първенството, но има неща, които трябва да бъдат свършени", заяви Агире, който поема седми различен испански клуб. През лятото той води Мексико на Световното първенство, където "атцтеките" отпаднаха от Англия на осминафиналите.

✈️ Del aeropuerto, directo al campo de entrenamiento



🦇 Javier Aguirre ya dirige su primera sesión con el @valenciacf pic.twitter.com/eOVu07QCFX — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

"Иституцията, историята - това ме накара да дойда тук. Има много индивидуален талант. Ще се опитаме да извлечем най-доброто от тази група. В някои мачове та заслужаваха повече, а последните няколко срещи бяха фантастични", допълни треньорът. Той преди това е водил Осасуна, Атлетико Мадрид, Сарагоса, Еспаньол, Леганес и Майорка.

Агире подписа договор до края на сезона с опция за още една година. Следващият мач на Валенсия е срещу новака Сандандер на 11 октомври.

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Снимки: Gettyimages