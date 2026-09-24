Агире знае, че го чака много работа, но е оптимист

Новият треньор на Валенсия Хавиер Агире пристигна в града, за да започне новата си работа. Той заяви, че "предстои много работа", за да се вдигне отбора след слабия старт на сезона, но настоя, че в тима има достатъчно качество и талант, за да тръгне нагоре.
Агире замени на поста Карлос Корберан, който бе уволнен, след като "прилепите" стартираха с четири загуби в първите си пет мача в Ла Лига и пет поражения в първите си седем двубоя от сезона.
"Има много работа за вършене. Все още има много път да се извърви в първенството, но има неща, които трябва да бъдат свършени", заяви Агире, който поема седми различен испански клуб. През лятото той води Мексико на Световното първенство, където "атцтеките" отпаднаха от Англия на осминафиналите.
"Иституцията, историята - това ме накара да дойда тук. Има много индивидуален талант. Ще се опитаме да извлечем най-доброто от тази група. В някои мачове та заслужаваха повече, а последните няколко срещи бяха фантастични", допълни треньорът. Той преди това е водил Осасуна, Атлетико Мадрид, Сарагоса, Еспаньол, Леганес и Майорка.
Агире подписа договор до края на сезона с опция за още една година. Следващият мач на Валенсия е срещу новака Сандандер на 11 октомври.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages