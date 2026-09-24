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  3. Конте отпадна от групата на Германия за мача с Нидерландия

Конте отпадна от групата на Германия за мача с Нидерландия

  • 24 сеп 2026 | 17:52
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Конте отпадна от групата на Германия за мача с Нидерландия

Атакуващият полузащитник на Хофенхайм Бамбасе Конте ще трябва да изчака своя дебют за националния отбор на Германия. Той остана извън състава на новия селекционер Юрген Клоп за първия двубой от Лигата на нациите срещу Нидерландия в Амстердам.

УЕФА официално публикува на своя уебсайт списъка с 23-мата футболисти, които ще бъдат на разположение за срещата. Първоначално Клоп беше извикал 24 играчи, но според правилата на турнира групата за мача трябва да се състои от 20 полеви състезатели и трима вратари.

По време на пресконференцията си в сряда на стадион „Йохан Кройф Арена“ Клоп отказа да разкрие кой е отпадналият играч.

„Вече проведох разговор с футболиста. Мога да потвърдя, че той със сигурност ще бъде в състава за следващия ни мач“, коментира 59-годишният специалист.

Следващият шанс за атакуващия полузащитник Конте да запише първи минути с националната фланелка ще бъде в неделя. Тогава Германия посреща Гърция в Аугсбург във втория си двубой от групата в Лигата на нациите.

Клоп също така има намерение да включи Конте в значително променения състав за срещите през следващата седмица – домакинство на Сърбия и гостуване на Гърция.

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Снимки: Gettyimages

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