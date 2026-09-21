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  3. На прощаване: Германия приключва емблематично партньорство със специален последен екип и оригинално видео

На прощаване: Германия приключва емблематично партньорство със специален последен екип и оригинално видео

  • 21 сеп 2026 | 15:26
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На прощаване: Германия приключва емблематично партньорство със специален последен екип и оригинално видео

След близо 77- години дългото партньорство между Германския футболен съюз (ГФС) и гиганта „Адидас“ ще остане в историята. От 1 януари щафетата поема „Найк“, който вече ще облича Бундестима.

Германия изненадващо сменя доставчика на екипировка за националния отбор
Германия изненадващо сменя доставчика на екипировка за националния отбор

По този повод немският концерн за спортна екипировка е подготвил изненада за феновете на Маншафта. Тя се изразява в това, че ще има една последна фланелка на Германия, изготвена от "Адидас", която ще бъде представена на 3 ноември – точно навреме за началото на коледното пазаруване.

В оригинален клип в социалните мрежи спортният производител прави ретроспекция на десетилетното си сътрудничество с Германия, а с това и на многобройните екипи на националния отбор. Във видеото спортни легенди и настоящи звезди на Бундестима сядат на една маса. Нападателят Ник Волтемаде пита събралите се: „Тук сме, за да изясним един въпрос!“. Става дума за това коя е най-добрата фланелка на Германия за всички времена. Световният шампион Пер Мертезакер контрира: „Не разбирам цялото това питане“.

Думата взимат и култови играчи от различни германски поколения като Юрген Клинсман, Филип Лам и Флориан Виртц - всеки със своите предложения за най-добрата фланелка на Бундестима през историята. Във видеото участват още Мануел Нойер и Йонатан Та, както и националката от близкото минало Ниа Кюнцер и сегашна такава Юле Бранд (23).

Междувременно неповиканият в момента Дениз Ундав представя елегантна черна кутия и пита: „Ами тази?“. Накрая треньорът, извел Германия до последната световна титла - Йоги Льов, казва: „Ако питате мен, това мирише на продължения“. Това е анонсът за 3 ноември, когато ще бъде представена и прощалната фланелка.

Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп
Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990 година в първия мач на Юрген Клоп

Новият екип за последно ще бъде носен в мачовете от Лигата на нациите на 13 ноември в Сърбия и на 16 ноември в Берлин срещу Нидерландия. В приятелските срещи през март, за които съперниците и местата все още не са определени, Германия вече ще играе за първи път с екипи на „Найк“.

За първия двубой на Германия под ръководството на Юрген Клоп, е предвидено Бундестимът да играе с ретро екипите от Мондиал 1990. Тогава тимът също триумфира със световната титла. Преди началото на Световното първенство през тази година, „Адидас“ пусна ретро колекция, която включва общо пет преиздадени фланелки.

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