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Хибърниън си намери нов треньор

  • 24 сеп 2026 | 20:01
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Хибърниън си намери нов треньор

Маринк Реедайк е новият мениджър на Хибърниън, съобщиха от клуба от Шотландия. 34-годишният специалист, който е работил в академията на нидерландския Аякс и английския Уест Бромич, заменя напусналия миналата седмица Дейвид Грей. В периода 2024-2026 година Реедайк е бил начело на белгийския Беверен, преди това е работил във Витес Арнем и Рьозеларе.

Хибърниън, който участва в европейските клубни турнири през настоящия сезон, но не успя да се класира за основната фаза в Лигата на конференциите, се намира едва на десето място в класирането в първенството на Шотландия със само 7 точки от 7 изиграни двубоя преди паузата за мачове на националните отбори.

Дейвид Грей беше мениджър на "зелените" от Единбург през последните малко повече от два сезона. Преди това бившият защитник изкара седем години като футболист на столичани.

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Снимки: Imago

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