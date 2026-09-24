Хибърниън си намери нов треньор

Маринк Реедайк е новият мениджър на Хибърниън, съобщиха от клуба от Шотландия. 34-годишният специалист, който е работил в академията на нидерландския Аякс и английския Уест Бромич, заменя напусналия миналата седмица Дейвид Грей. В периода 2024-2026 година Реедайк е бил начело на белгийския Беверен, преди това е работил във Витес Арнем и Рьозеларе.

Хибърниън, който участва в европейските клубни турнири през настоящия сезон, но не успя да се класира за основната фаза в Лигата на конференциите, се намира едва на десето място в класирането в първенството на Шотландия със само 7 точки от 7 изиграни двубоя преди паузата за мачове на националните отбори.

A new era 🇳🇱



👔 Hibernian FC are delighted to announce the appointment of Marink Reedijk as our Men's First Team Manager



🔗 https://t.co/jAXuMHIQaA pic.twitter.com/W7g12erEBT — Hibernian Football Club (@HibernianFC) September 24, 2026

Дейвид Грей беше мениджър на "зелените" от Единбург през последните малко повече от два сезона. Преди това бившият защитник изкара седем години като футболист на столичани.

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Снимки: Imago