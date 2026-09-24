Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан призна, че е развълнуван преди дебюта си начело на “петлите” в утрешното гостуване на Турция в Лигата на нациите. Той също така изрази своето задоволство след първите няколко тренировки на тима под негово ръководство.

“Когато той пристигна в Реал Мадрид за проби, не мислех, че някой ден ще бъда френски селекционер с Килиан Мбапе в състава. Още тогава обаче видях неговия потенциал. Всички бяха ентусиазирани от идеята да го видят как играе в Реал Мадрид. В крайна сметка, това не се случи още тогава, като знаем как завърши историята. В момента той е добре, малко беше болен, но е готов да играе утре. Идеята е да можем да правим интересни неща. Не бива да се говори за “гения на Зидан”. Важното е утре да бъдем готови, направихме едва три тренировки. Трябва да сме подготвени за утре, за да направим голям мач. Имаме труден противник с големи играчи. Утре ще видим какво ще стане с Усман Дембеле.

🚨 Zinedine Zidane: “I didn’t think when I saw Kylian Mbappé arrive at Real Madrid in 2012, that I'd be with him in the France NT in 2026.



What I did see was his potential. That's what he showed during his trial.



Everyone was excited to see Kylian play for Real Madrid.



It… pic.twitter.com/66Z3GO7pcz — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 24, 2026

Нормално е хората да се вълнуват за моя дебют. След 14 години с Дидие Дешан това е нещо ново. Така че е логично да се говори за моя дебют. Главните герои обаче са играчите, а аз съм концентриран върху ролята ми на селекционер. Бих казал, че е по-емоционално да дебютираш като селекционер, отколкото като футболист. Минаха 32 години от дебюта ми като играч. Чувствам огромна емоция да бъда тук с националния отбор на Франция. Доволен съм от това, което видях от досегашните тренировки. Видях млади играчи, които никога не бяха викани. Националният отбор обаче е отворен винаги за всички. Имаме добър състав от опитни и млади футболисти. Всичко върви добре.

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Утре ще видите как ще играем. Мисля, че средата на терена е важна. Предстои ни труден мач срещу добър отбор. Ще е необходимо да внимаваме със и без топката. При всички случаи, ще се получи хубав мач. Трябва да се движим по целия терен, не само в неговия център. Килиан е моят капитан, след това са Усман Дембеле, Адриен Рабио и Жул Кунде. Това са четиримата ми капитани. Не ме дразни, че питате за мен, а не за състава. Трябва да приемем нещата такива, каквито са. Ще се опитам да си върша работата с играчите ми и да изградя стил на игра. Мачовете са това, което ме вълнува. Арда Гюлер? Той е голям турски футболист, който играе в Реал Мадрид. Има силен характер и прави нещата много добре за своята възраст. Доволен съм, че е в Реал Мадрид. Дали ще има нов Зидан? Сега идват френски играчи, които са такива, каквито са. Много съм доволен, че ги тренирам, и се надявам да се забавлявам доста с този състав”, коментира Зидан на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages