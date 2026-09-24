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Зидан: По-емоционално е да дебютираш като селекционер, отколкото като играч

  • 24 сеп 2026 | 20:00
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Новият селекционер на Франция Зинедин Зидан призна, че е развълнуван преди дебюта си начело на “петлите” в утрешното гостуване на Турция в Лигата на нациите. Той също така изрази своето задоволство след първите няколко тренировки на тима под негово ръководство.

“Когато той пристигна в Реал Мадрид за проби, не мислех, че някой ден ще бъда френски селекционер с Килиан Мбапе в състава. Още тогава обаче видях неговия потенциал. Всички бяха ентусиазирани от идеята да го видят как играе в Реал Мадрид. В крайна сметка, това не се случи още тогава, като знаем как завърши историята. В момента той е добре, малко беше болен, но е готов да играе утре. Идеята е да можем да правим интересни неща. Не бива да се говори за “гения на Зидан”. Важното е утре да бъдем готови, направихме едва три тренировки. Трябва да сме подготвени за утре, за да направим голям мач. Имаме труден противник с големи играчи. Утре ще видим какво ще стане с Усман Дембеле.

Нормално е хората да се вълнуват за моя дебют. След 14 години с Дидие Дешан това е нещо ново. Така че е логично да се говори за моя дебют. Главните герои обаче са играчите, а аз съм концентриран върху ролята ми на селекционер. Бих казал, че е по-емоционално да дебютираш като селекционер, отколкото като футболист. Минаха 32 години от дебюта ми като играч. Чувствам огромна емоция да бъда тук с националния отбор на Франция. Доволен съм от това, което видях от досегашните тренировки. Видях млади играчи, които никога не бяха викани. Националният отбор обаче е отворен винаги за всички. Имаме добър състав от опитни и млади футболисти. Всичко върви добре.

Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента
Зидан избра подгласниците на Мбапе за капитанската лента

Утре ще видите как ще играем. Мисля, че средата на терена е важна. Предстои ни труден мач срещу добър отбор. Ще е необходимо да внимаваме със и без топката. При всички случаи, ще се получи хубав мач. Трябва да се движим по целия терен, не само в неговия център. Килиан е моят капитан, след това са Усман Дембеле, Адриен Рабио и Жул Кунде. Това са четиримата ми капитани. Не ме дразни, че питате за мен, а не за състава. Трябва да приемем нещата такива, каквито са. Ще се опитам да си върша работата с играчите ми и да изградя стил на игра. Мачовете са това, което ме вълнува. Арда Гюлер? Той е голям турски футболист, който играе в Реал Мадрид. Има силен характер и прави нещата много добре за своята възраст. Доволен съм, че е в Реал Мадрид. Дали ще има нов Зидан? Сега идват френски играчи, които са такива, каквито са. Много съм доволен, че ги тренирам, и се надявам да се забавлявам доста с този състав”, коментира Зидан на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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