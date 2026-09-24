Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

Селекционерът на Канада Джеси Марш обяви, че защитникът на националния отбор и Марсилия Дерек Корнелиус може да пропусне няколко месеца поради контузия, получена по време на тренировка на националния тим. 28-годишният канадец беше откаран в болница в Торонто.
„Направихме игра в края на тренировката с три отбора. Беше доста оспорвано. Дерек и Джонатан Дейвид гонеха топката в ъгъла като най-добри приятели и когато Корнелиус се наведе, за да я вземе, коляното му се заби в тревата, което накара бедрото му да реагира, така че е контузия на бедрото. Смятаме, че може да е това, което имаше Промис Дейвид - скъсано подколянно сухожилие. Стискаме палци да не е твърде сериозно, но рискува да го държи извън игра няколко месеца“, заяви Марш.
Корнелиус има 48 мача за Канада, като е отбелязал 1 гол.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages