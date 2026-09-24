Контузия може да извади защитник на Марсилия от игра за месеци

Селекционерът на Канада Джеси Марш обяви, че защитникът на националния отбор и Марсилия Дерек Корнелиус може да пропусне няколко месеца поради контузия, получена по време на тренировка на националния тим. 28-годишният канадец беше откаран в болница в Торонто.

„Направихме игра в края на тренировката с три отбора. Беше доста оспорвано. Дерек и Джонатан Дейвид гонеха топката в ъгъла като най-добри приятели и когато Корнелиус се наведе, за да я вземе, коляното му се заби в тревата, което накара бедрото му да реагира, така че е контузия на бедрото. Смятаме, че може да е това, което имаше Промис Дейвид - скъсано подколянно сухожилие. Стискаме палци да не е твърде сериозно, но рискува да го държи извън игра няколко месеца“, заяви Марш.

"As he leaned for the ball, Derek's knee got kinda caught in the ground, and it forced his hip to react. So it's some kind of hip injury." 🎙️



CanMNT 🇨🇦 head coach Jesse Marsch explains what happened to #TeamOM defender Derek Cornelius in training today



🎥 H/T TSN Sports pic.twitter.com/bpJ3QZ6U3q — OneSoccer (@onesoccer) September 23, 2026

Корнелиус има 48 мача за Канада, като е отбелязал 1 гол.

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Снимки: Gettyimages