Официално: документите бяха подадени преди минути, Левски с нов мажоритарен собственик

Левски официално е с нов мажоритарен собственик. Това е бизнесменът Атанас Бостанджиев, който, чрез упълномощено лице, е подал днес заявление за вписване в Търговския регистър, видя Sportal.bg. То трябва да бъде факт до три дни и по този начин да се официализира и по документи смяната на собствеността.

Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от Наско Сираков 86,40% от акциите на клуба.

Петима големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Представителят на новия мажоритарен акционер подробно е описал и как точно е разпределена собствеността, нещо, което нашата медия публикува преди известно време.

Ето какво гласи информацията, подадена за вписване от новите собственици на Левски:

“Описание: Притежава 977 812 (деветстотин седемдесет и седем хиляди осемстотин и дванадесет) броя акции, представляващи 59.50% (петдесет и девет цяло и петдесет стотини процента) от регистрирания капитал на Джемкорп Груп Лимитед (Gemcorp Group Limited), учредено и съществуващо съгласно законодателството на Джърси, с регистрационен номер 132287.

Посоченото дружество индиректно притежава 100% (сто процента) от капитала на "София Кепитъл" АД, с ЕИК 208841893, което от своя страна притежава 26 382 892 (двадесет и шест милиона триста осемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и две) обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 86,40% (осемдесет и шест цяло и четиридесет стотни процента) от обикновените поименни акции с право на глас от регистрирания капитал на "Професионален футболен клуб Левски" АД, с ЕИК 121660936. Контролът се осъществява чрез група от свързани юридически лица, а именно, както следва:

Акционери в "София Кепитъл" АД и негови учредители са Джемкорп Съб Холдингс Лимитед (Gemcorp Sub Holdings Limited), учредено и съществуващо съгласно законодателството на Абу Даби Глобал Маркет, ОАЕ, с рег. № 23436, притежаващо 99% от регистрирания капитал и Джемкорп Емплоймент Сървисис Лимитед (Gemcorp Employment Services Limited, регистрирано съгласно законодателството на Англия и Уелс, с регистрационен номер 13305984, притежаващо 1% от регистрирания капитал на "София Кепитъл" АД. Едноличен собственик на капитала на посочените двама акционери (дружества) в "София Кепитъл" АД е Джемкорп Холдингс Лимитед (Gemcorp Holdings Limited), учредено и съществуващо, съгласно законодателството на Джърси, с регистрационен номер 122044.

Последното дружество от своя страна, е собственост на Джемкорп Мидко Лимитед (Gemcorp Midco Limited), учредено и съществуващо, съгласно законодателството на Джърси с регистрационен номер 132365. Едноличен собственик на капитала на Джемкорп Мидко Лимитед е именно Джемкорп Груп Лимитед, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Джърси с рег. № 132287, в което мажоритарен акционер с 59.5% от регистрирания капитал е Атанас Стефанов Бостанджиев.

Размер: 86.40%”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google