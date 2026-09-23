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Ван Дайк иска да помрачи дебюта на Клоп начело на Германия

  • 23 сеп 2026 | 15:55
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Ван Дайк иска да помрачи дебюта на Клоп начело на Германия

Капитанът на националния отбор на Нидерландия Вирджил ван Дайк изрази желанието си да развали първия мач на бившия си наставник в Ливърпул Юрген Клоп като селекционер на германския тим.

„Очаквам с нетърпение да го видя. Той е много важна фигура в кариерата ми“, сподели Ван Дайк преди двубоя от Лигата на нациите между Нидерландия и Германия в четвъртък. „Радвам се, че ще го видя, но се надявам да успеем да направим така, че той да загуби първия си мач като национален селекционер“, допълни централният защитник.

Клоп и Ван Дайк постигнаха значителни успехи заедно в Ливърпул в периода между 2018 и 2024 г. Двамата триумфираха в Шампионската лига през 2019 г. и спечелиха титлата във Висшата лига година по-късно.

„Той е треньор от най-висока класа. Ще бъде труден мач, но сме готови“, коментира още бранителят.

Нидерландският отбор също има нов треньор в лицето на Чави Ернандес. Той пое поста от Роналд Куман, който напусна след отпадането на „лалетата“ от Мароко в елиминационната фаза на последното Световно първенство.

Чави също изрази вълнението си от предстоящия сблъсък с Германия, отбор, който също приключи участието си на Мондиала в същата фаза.

„Юрген е един от най-добрите треньори в света през последните години. Това ще бъде голямо предизвикателство за мен лично и за отбора“, заяви испанският специалист. „Трябва да покажем най-доброто от себе си, защото играем срещу страхотен отбор.“

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Снимки: Gettyimages

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