Кимих посочи кое е най-болезненото му отпадане и какво очаква да се промени при Клоп

Капитанът на Германия Йошуа Кимих заяви, че чувства специална отговорност, след като отборът записа трето поредно разочароващо представяне на Световното първенство.

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"Като погледна назад, тези три отпадания на Световните първенства са част от моята кариера. Не мога да променя това. Но може да се опитаме да направим така, че нещата да се случват по различен начин за бъдеще. Към това съм насочил енергията и фокуса си. Ще направим всичко възможно, за да донесем радост на феновете", каза той пред RTL в интервю.

Тимът на Германия отпадна още в групите на Мондиалите през 2018 и 2022, докато през това лято отборът бе елиминиран след изпълнение на дузпи от Парагвай на 1/16-финалите. "За мен това бе най-тежкото елиминиране. Защото се случи за трети път, този път по различен начин. Затова и ме нарани дори повече. Трябваше ми време да го осмисля и да го приема", каза още играчът на Байерн (Мюнхен).

Kimmich on the World Cup exit: "For me, it was the toughest elimination. It happened for the third time, this time in a different role, which made it hurt even more. I needed time to process it and put it into perspective. Looking back, those three World Cup exits are part of my… pic.twitter.com/A0He550iW3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2026

Германия ще има ново начало при селекционера Юрген Клоп, който замени Юлиан Нагелсман след Световното първенство. За новия треньор Кимих каза: "Определено имам чувството, че той е изключително развълнуван за работата си и това е страхотно предизвикателство за него да направи това за Германия. Той носи много енергия и ентусиазъм", казва капитанът и посочва какво очаква да се промени в националния отбор:

„Мисля, че става въпрос предимно за нашето отношение на терена и извън него, както и в рамките на отбора. За нас ще бъде важно да преоткрием собствената си ДНК и идентичност. Тази идентичност се отразява на терена, извън него – в начина, по който се представяме пред външния свят, и в начина, по който функционираме вътрешно. Тя се отразява в начина, по който се отнасяме един към друг, в начина, по който играем един за друг, и в начина, по който общуваме както вътрешно, така и външно.“

Joshua Kimmich on what he believes will change under Jürgen Klopp: "I think it’s mainly about our attitude on and off the pitch, as well as within the group. For us, it will be important to rediscover our own DNA and identity. That identity is reflected on the pitch - off the… pic.twitter.com/ZjzCeLoTP4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2026

"Искаме да върнем радостта на хората и да ги накараме отново да се наслаждават на мачовете на националния отбор – не само по време на световни първенства и европейски първенства, но и във всички останали мачове. Искаме отново да създадем това усещане, че подкрепяме националния отбор, че го аплодираме и че можем да се идентифицираме с него. Искаме да дадем на хората повод да се гордеят с Германия", каза още Кимих.

Клоп ще направи дебюта си за Бундестима в четвъртък срещу Нидерландия в мач от Лигата на нациите.

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