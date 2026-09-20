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Дениз Ундав се зарече да се бори за мястото си в националния отбор на Германия

  • 20 сеп 2026 | 17:08
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Дениз Ундав се зарече да се бори за мястото си в националния отбор на Германия

Нападателят на Щутгарт Дениз Ундав се зарече да се бори отново след критиките за слабия му старт на сезона, довели до това новият треньор на националния отбор Юрген Клоп да не го повика в състава. „Говоря открито, не си премълчавам. Казвам това, което мисля, независимо дали е негативно или позитивно. И както казах, често съм имал проблеми, често трябва да се доказвам“, каза Ундав пред Sky TV след загубата на Щутгарт с 0:1 в Бундеслигата срещу лидера Борусия Дортмунд. „Вече имах война това лято и сега трябва да се доказвам отново“, допълни той. Ундав все още не е отбелязал този сезон и въпреки деветте гола в 13 мача за Германия, включително три като резерва на Световното първенство през лятото, никога не е имал постоянно място в националния отбор.

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Селекционерът Юлиан Нагелсман също направи неуважителна забележка към него, след като отбеляза късен победен гол в приятелски мач срещу Гана през март, за което Нагелсман по-късно се извини. Ундав няма класическата футболна кариера, преминала през топ академия, а по-скоро се е издигнал от четвъртодивизионния Хавелсе до Щутгарт, където играе от 2023 година и е новият капитан. Той записа първия си мач за Германия на 27 години. „Борих се за това през целия си живот, независимо къде бях. В началото не се получаваше, защото хората казват, че езикът на тялото ти означава, че не си спринтьор. Но така е през целия ми живот“, коментира той.

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„Миналата година имах 39 гола и асистенции и езикът на тялото ми беше същият. Ето защо първо трябва да свикнеш с него. А когато се сблъскаш с това и ме опознаеш като човек, тогава знаеш как да се справиш“, добави футболистът. Дебатът за физическа форма отново възникна, когато Клоп не го избра в състава за Лигата на нациите в четвъртък. „Надявам се през ноември, ако мога да се върна в състава, треньорът на националния отбор да разбере какъв човек съм“, завърши Ундав.

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Снимки: Gettyimages

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