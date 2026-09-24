Лигата на нациите стартира ударно с битка на гиганти

Новото издание на Лигата на нациите започва с изключително вълнуващи сблъсъци по терените на Стария континент. Най-добрите европейски национални отбори отново се впускат в надпреварата, като още в първия състезателен ден на 24 септември ни очакват двубои с огромен заряд в отделните лиги.

Голямото дерби от първия кръг в Група А2 противопоставя Нидерландия и Германия на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам. Двата европейски гиганта започват напълно нов цикъл с нови селекционери и огромни надежди за пълно възраждане след горчивото си отпадане още на осминафиналите на Световното първенство през 2026 г. Начело на "лалетата" застава испанската легенда Чави Ернандес, чиято задача е да върне доминантния тактически стил и атрактивната игра на тима. От другата страна, на скамейката на Бундестима сяда Юрген Клоп, от когото се очаква да пренесе харизматичната си енергия и агресивен пресиращ футбол на международно ниво.

Историческото съперничество между двете нации винаги е предлагало сериозна интрига. В последните пет директни мача Германия записа две победи (1:0 през октомври 2024 г. в Лигата на нациите и 2:1 в приятелска среща през март 2024 г.), Нидерландия извоюва един успех с 4:2 през 2019 г. в европейските квалификации, а два от двубоите завършиха наравно (2:2 през септември 2024 г. и 1:1 през март 2022 г.). Това показва изключително изравнените сили на двата тима в последните години.

В съставите за предстоящото дерби личат редица нови лица и потенциални дебютанти. В единадесеторката на германците Юрген Клоп гласува доверие на имена като Ник Волтемаде, Дери Шернхант, Филип Трой и Натаниъл Браун. При „лалетата“ Чави Ернандес също залага на подмладяване в задната линия с Йорел Хато и Ян Пол ван Хеке, но разчита и на лидерството на капитана Вирджил ван Дайк в центъра на защитата.

Другият акцент в Лига А пада върху сблъсъка на "Жозе Алваладе" в Лисабон, където действащият шампион в турнира Португалия се изправя срещу Уелс в Група А4. Домакините започват нова ера под ръководството на опитния Жорже Жезус, който прави своя дебют начело на националния тим. В състава на домакините отново е 41-годишния Кристиано Роналдо, който продължава преследването на котата от 1000 гола в кариерата си.

Уелс, воден от Крейг Белами, пристига с доста кадрови проблеми и липсващи ключови състезатели като Хари Уилсън и Джо Родън поради контузии. Тимът на Португалия има сериозно предимство в директните мачове, включително победата с 2:0 на полуфиналите на Евро 2016, и ще разчита на изключителната си домакинска форма за успешен старт.

В днешния ден обаче има и други любопитни сблъсъци. Един от тях е между Норвегия и Дания, които се изправят в изключително завързано скандинавско дерби от Група А4. Домакините разчитат на невероятната си мощ в атака, за да прекършат традиционно организирания тим на датчаните.

В същото време Сърбия се изправя срещу Гърция у дома в друг оспорван двубой от Група А2. Сърбите се стремят да се възползват от горещата си публика в Белград, докато гръцкият състав ще разчита на силна защита и бързи контраатаки, за да изненада съперника си.

В по-долната Лига Б Австрия е домакин на Израел в среща от Група 3, в която австрийците влизат като изразен фаворит. Воденият от агресивен стил домакински тим ще търси ранен натиск, докато Израел ще се бори да спечели ценни точки при това трудно гостуване.

Косово пък приема Ейре в интригуващ сблъсък от същата група. Косоварските футболисти са известни със силното си представяне пред собствена публика, но ирландският тим ще разчита на физическата си здравина и опит в официални мачове.

Ще се изиграят и два мача от Лига D. В първия от тях Андора приема Малта в откриващия мач от Група 1 в директен сблъсък за позициониране на върха в групата. Двата тима разполагат с изравнени възможности, което обещава тактическа битка с много борба за всяка топка.

В другия Лихтенщайн се изправя срещу Литва у дома в двубой от Група D2, търсейки първи положителен резултат от доста време насам. Гостите от Литва влизат с по-голямо самочувствие и ще се опитат да контролират играта, за да си осигурят трите точки на старта.

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