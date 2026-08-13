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  3. Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

  • 13 авг 2026 | 03:34
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Чави: До известна степен съм син на нидерландския футбол

Новият селекционер на националния отбор на Нидерландия Чави Ернандес изрази вълнението си от назначението, подчертавайки дълбоката си връзка с футболната философия на страната.

„За мен е огромна чест да стана старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Като човек, който е преминал през академията на Барселона под силното влияние на Йохан Кройф и Ринус Микелс, изпитвам специална връзка с нидерландския футбол. Може да се каже, че в известен смисъл съм син на нидерландския футбол“, заяви Шави.

Испанският специалист отдаде почит и на други легендарни треньори, които са изиграли ключова роля в неговото развитие.

Официално: Чави застана начело на Нидерландия
Официално: Чави застана начело на Нидерландия

„Други велики треньори, особено Луис ван Гаал, под чието ръководство дебютирах в Барселона, и Франк Рийкард, също имаха важна роля за израстването ми като играч и треньор“, добави той.

Чави изтъкна, че е привлечен от атакуващия стил, който е запазена марка за „лалетата“.

Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес
Нидерландската федерация започна преговори и с Чави Ернандес

„Нидерландия притежава богата футболна култура и ясна визия, която също е изключително привлекателна за мен: атакуващ футбол, основан на владеене на топката, с творчески подход, страст и увереност. Разбира се, най-важното е да се побеждава, но аз предпочитам да го постигам по начин, който отразява тези черти и носи удоволствие на хората. Потенциалът за това съществува, както и здравата основа за развитие“, коментира бившият наставник на Барселона.

„С нетърпение очаквам да започна това предизвикателство заедно с играчите, щаба и всички служители на Кралската нидерландска футболна асоциация“, завърши Чави.

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