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  3. Юрген Клоп се обърна към феновете на Германия преди дебюта си

Юрген Клоп се обърна към феновете на Германия преди дебюта си

  • 22 сеп 2026 | 02:11
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Новият селекционер на националния отбор на Германия Юрген Клоп се подготвя за първите си мачове начело на тима. Специалистът пое Бундестима през лятото, заменяйки на поста Юлиан Нагелсман. По този повод пресслужбата на германския отбор публикува видеообръщение от Клоп към привържениците.

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„Здравейте. Някои от вас ме познават, други – не. Аз съм новият. Аз съм новият треньор на националния отбор на Германия и съм много щастлив от това. Знам, че ни подкрепяте навсякъде по света. Благодаря ви за това. Може би ще се видим на стадиона. Очаквам с нетърпение да започнем“, казва Клоп в обръщението си.

Предстоящите срещи на германския национален отбор са в рамките на турнира Лига на нациите. На 24 септември тимът ще се изправи срещу Нидерландия, а на 27 септември ще играе срещу Гърция.

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Снимки: Imago

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