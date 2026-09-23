Клоп преди утрешния си дебют: Няма да обещая трофеи за Германия, но определено ще опитаме

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп говори пред медиите преди утрешния си дебютен мач - гостуването на Нидерландия от Лигата на нациите. Както обикновено, бившият мениджър на Ливърпул даде прелюбопитна пресконференция.

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Запитан дали може да обещае, че Германия отново ще започне да печели трофеи, Клоп отговори: “Няма да обещавам нищо. Това, което мога да обещая, е, че определено ще опитаме. Съществува впечатлението, че ни липсва качество в сравнение с другите държави. Когато нещата не вървят, трябва да ги разгледаш по-внимателно и да се опиташ да внесеш промени. Именно върху това работим в момента. Искаме да сме толкова ангажирани във всеки мач, че да имаме добри шансове да го спечелим. Трябва да адаптираме малко играта си, трябва да бъдем по-бързи и да направим някои корекции. Започнахме да го правим. Да видим какво ще се случи утре, надявам се да го видим.“

Klopp on whether he can promise Germans that he will win titles: "I won’t promise anything. What I can promise is that we will definitely give it a try. There's an impression that we have less quality than other countries. When things aren't working, you take a closer look and… pic.twitter.com/9P06pTnhi4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2026

За съперничеството с Нидерландия, германският селекционер каза: “Това за мен не означава нищо, защото никога не съм усещал това съперничество. По-добре да попитате Руди Фьолер – той наистина го е преживял на собствения си гръб. Знам какво означава този мач и, в идеалния случай, утре вечер атмосферата ще бъде нажежена. Ще бъде труден мач за играчите, защото съперникът е наистина силен, с огромен талант и няколко отлични футболисти.

Невероятно е колко много топ играчи има в националния отбор на Холандия. Ако искаме да имаме някакъв шанс, трябва да подходим към мача като към истинско „дерби“. За нас това е началото на нещо. Искаме да стартираме добре. Всичко останало около мача играе само второстепенна роля”.

Klopp on the rivalry between Germany and the Netherlands: "That doesn’t mean anything to me, because I’ve never felt that rivalry. It would be better to ask Rudi Völler, as someone who actually experienced it firsthand. I know what this game means, and ideally, the atmosphere… pic.twitter.com/ImNpNosxwa — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2026

“Всички играчи, които са тук, са показали относително по-добри резултати в своите клубове. Кога за последен път това се случваше последователно в националния отбор? Не знам, но със сигурност не всеки път. Искаме да се опитаме това да се случва отново по-често. Момчетата са наистина мотивирани. За тях да играят за Германия означава всичко. И все пак [отвън] все още съществува впечатлението, че не е така. Работим върху това да намерим начин да го постигнем отново заедно. Когато се съберем тук, искаме да надминем собствените си очаквания и да се издигнем над себе си”, допълни Клоп.

“Момчетата излизат от дълъг предсезонен период, което означава, че всички изглеждат в отлична форма. Играни са четири кръга от Бундеслигата и момчетата са в добра форма. Те са изключителни таланти във всеки аспект на играта си. Единственият проблем е, че и другите държави имат добри играчи. Тактиката е измислена именно защото футболът не се състои просто в това да имаш най-добрите играчи; става въпрос да се гарантира, че силните страни на противника не са толкова видими. Именно върху това работим. Начинът, по който играем футбол, може да помогне на тези играчи да се превърнат в най-добрите версии на себе си.

Klopp: "All the players who are here have overperformed relatively at their clubs. When was the last time that happened consistently with the national team? I don’t know, but certainly not every time. We want to try to make that happen more often again. The boys are really up for… pic.twitter.com/tFM70lqKej — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 23, 2026

Кой ще играе десен бек? Ще можеш ли да заспиш тази нощ, ако не знаеш това?“ (б.ред. - към репортера). Чави обяви ли стартовия си състав? Ако да, бих искал да го видя. Тогава ще можем да поговорим и за нашия. Да изчакаме още малко”, каза още в типичния си стил Клоп.

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Снимки: Imago