Обявиха идеалната 11-ка в българския футбол, Левски с петима играчи

Днес, по време на церемонията "Футболист на футболистите", бе определена идеалната 11-ка на сезон 2025-2026. Най-много представители в нея има Левски - цели петима. Трима са от Лудогорец. ЦСКА е с двама състезатели, а ЦСКА 1948 - с един.

Идеалният отбор за сезон 2025-2026: Светослав Вуцов (Левски), Сон (Лудогорец), Кристиан Димитров (Левски), Теодор Иванов (ЦСКА), Майкон (Левски), Петър Станич (Лудогорец), Акрам Бурас (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Мамаду Диало (ЦСКА 1948), Евертон Бала (Левски), Леандро Годой (ЦСКА)

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Снимки: Startphoto