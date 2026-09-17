Германия ще излезе с ретро-екипа от 1990-а година в първия мач на Юрген Клоп

Националният отбор на Германия ще излезе със специален екип, провокиращ носталгията от 90-те години на миналия век, в първия си мач под ръководството на новия селекционер Юрген Клоп.

Бундестимът ще открие кампанията си в Лигата на нациите на 24 септември в Амстердам срещу Нидерландия, облечен в ретро екип за гостуване, вдъхновен от модела от 1990-а. Германия спечели Световното първенство в Италия през същата тази година.

🇩🇪🟢 Germany will play their first game under Jürgen Klopp against the Netherlands in the retro away kit from 1990 pic.twitter.com/beljxPCI84 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 17, 2026

Другата новина от Германския футболен съюз, касаещ екипировката на отбора е, че от 2027-а година компанията „Найк“ ще замени дългогодишния партньор “Aдидас” като доставчик за германския национален тим.

А в опита си да се възползва от популярността на класическия дизайн в последните месеци от договора си, „Адидас“ се реши на тази стъпка с ретро-екипа от Световната титла от 1990-а. Тогава в годината след обединението на Германия отборът спечели на финала с 1:0 срещу Аржентина след точно изпълнена дузпа от Андреас Бреме.

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