Новите правила, които Клоп въведе в Германия с идването си

Идването на Юрген Клоп бе мечтан момент за всички фенове на Германия, които се надяват падналият гигант на европейския и световния футбол отново да възвърне славата и успехите си - особено след поредния провал на Мондиал. Новият селекционер на Бундестима ще дебютира утре в едно от най-класическите европейски съперничества - срещу Нидерландия в мача от Лигата на нациите, който ще се играе в Амстердам.

Юрген Клоп се обърна към феновете на Германия преди дебюта си

Клоп вече приложи една доста нестандартна идея и повика цели 44 различни футболисти в два различни разширени състава, като единият ще играе в първите две срещи, а другият - в останалите две. Идеята на селекционера е максимална вариативност и поглед върху повиканите футболисти, както и по-умерена натовареност на играчите.

Jürgen Klopp has introduced some clear and stricter rules for his players compared to Julian Nagelsmann



• Point 1: Punctuality. Under Nagelsmann, players at the team hotel were allowed to gradually arrive for dinner from 7 p.m. or 8 p.m. Under Klopp, all players must be at… pic.twitter.com/Q8fRLX9CaF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 22, 2026

Бившият мениджър на Ливърпул е въвел и няколко ясни и по-строги правила в националния отбор на Германия, които се различават съществено от порядките при предшественика му Юлиан Нагелсман, разкрива “Билд”. Те са:

1. Пунктуалност

При Нагелсман на играчите в хотела на отбора беше позволено да пристигат постепенно за вечеря от 19:00 или 20:00 часа. При Клоп всички играчи трябва да са на вечеря точно в 19:00 или 20:00 часа.

Целта е да се укрепи чувството за сплотеност в отбора. Занапред треньорският щаб иска вечерята да предоставя възможност на играчите да общуват и да обменят идеи помежду си.

2. Забрана за използване на телефони преди мачове

В бъдеще играчите трябва да се концентрират върху това, което е важно по време на подготовката си в деня на мача – например, когато се загряват във фитнес залата или получават масаж. Вместо телефона се насърчават разговорите със съотборници на съседната маса за процедури.

Матеус и Вацке подкрепят решението на Клоп за два разширени състава на Германия

3: Подстригването в хотела на отбора е забранено

Отсега нататък това вече няма да се допуска в хотела на отбора. Идеята е проста: ако заминавате на командировка, трябва да се подстрижете и да си направи нова прическа предварително, точно както би направил всеки друг служител.

4. Семейства и близки

Юлиан Нагелсман беше силно критикуван за това, че позволи на семействата на играчите да бъдат с тях през цялото време по време на Световното първенство. При Клоп това ще бъде разрешено само от време на време по време на големи турнири. Вместо това отборът трябва да се съсредоточи върху общата си цел и да се сплотява като екип в хотела.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages