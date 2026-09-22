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От безработица до националния тим на Германия за две години: възходът на Юнес Ебнуталиб

  • 22 сеп 2026 | 16:34
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От безработица до националния тим на Германия за две години: възходът на Юнес Ебнуталиб

Преди малко повече от две години Юнес Ебнуталиб беше без клуб и без представа кога ще се появи следващата възможност. Днес, на 23 години, нападателят на Айнтрахт (Франкфурт) получи първата си повиквателна за националния отбор на Германия. Между тези две реалности стои шеметен възход, белязан от затворени врати, сграбчени възможности и много голове.

Един от най-трудните моменти в историята му се разигра в Италия. В Перуджа, където пристига още млад, Ебнуталиб преживява труден период, далеч от семейството, с проблеми с адаптацията и малко игрово време в първия отбор. Стигна се дотам, че печелеше само 800 евро на месец, докато 450 евро отиваха за наем, и в крайна сметка напусна клуба в края на 2023 г., оставайки без отбор през следващите седем месеца. Завръщайки се в Германия, той премина през ФК Гисен от четвърта дивизия, където най-накрая намери необходимата стабилност. В 20 мача отбеляза шест гола и направи три асистенции.

Следващата възможност се появи в Елверсберг. Пристигна през януари 2025 г. и началото беше скромно: само шест участия през втората половина на сезона. Но следващият сезон промени всичко. Ебнуталиб избухна в атака и завърши първата половина на сезона с 12 гола в 19 мача, оглавявайки класацията на голмайсторите във Втора Бундеслига. Тогава той престана да бъде просто късно обещание и се превърна в желан играч.

Айнтрахт не се поколеба и го привлече през януари 2026 г., плащайки около осем милиона евро. Договорът беше подписан до 2031 г. и скокът от четвърта в първа германска дивизия беше осъществен само за една година.

Адаптацията към голямата сцена потвърди всичко, което вече беше показал. След първата половина на годината, белязана от физически проблеми, Ебнуталиб започна новия сезон силно и стигна до националния отбор на Германия след блестящ старт в Айнтрахт: пет гола и две асистенции в пет мача – цифри, които му помогнаха да попадне в полезрението на Юрген Клоп.

И именно Клоп изигра решаваща роля в международния му избор. Ебнуталиб, роден във Франкфурт, син на марокански баща и германска майка, можеше да представлява и двата национални отбора и вече беше носил фланелката на Мароко при юношите до 15 години. Нападателят дори беше признал по-рано, че е отворен за всяка от опциите. Но Клоп разговаря директно с него и повиквателната от Германия в крайна сметка наклони везните.

"Това е страхотно, едно много хубаво чувство. Клоп е един от най-добрите треньори в света. И да, вече се усеща положителна енергия", каза Ебнуталиб, докато Германия се подготвя за дебюта на Клоп в мача от Лига на нациите срещу Нидерландия в четвъртък.

Повиквателната дойде на 17 септември, когато Клоп включи Ебнуталиб в първия си списък с играчи начело на Бундестима. Така Ебнуталиб сега ще преживее сценарий, който преди малко повече от две години изглеждаше далечен.

23-годишният футболист е провел разговори с треньора на Мароко Мохамед Уаби, но "когато Клоп ти се обади, трябва да отидеш при него". "Обичам и двете страни, и двете са моите родни страни, и определено ще продължа да стискам палци за Мароко", добави той, цитиран от БТА.

Селекционерът вече е споделил очакванията си с играчите: "Той просто иска да се гордеем, че представляваме германския национален отбор, и да даваме най-доброто от себе си, дори когато нещата не вървят добре", каза Ебнуталиб.

Възход, изграден стъпка по стъпка, но който изведнъж набра скорост.

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