Чави обяви първите си повиквателни начело на Нидерландия, емблематичен играч е аут

Чави Ернандес обяви първите си повиквателни като селекционер на Нидерландия, с което официално започна новият етап за „лалетата“. Испанецът повика 26 играчи за предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Германия, Сърбия и Гърция, като селекцията съдържа няколко любопитни решения. Най-силно впечатление прави отсъствието на Мемфис Депай.

Чави получи поста през август, когато получи първата си работа като национален селекционер след престоя му начело на Барселона. От федерацията очакват той да обнови състава и постепенно да изгради отбор, който да повиши нивото си в следващите големи турнири. В първата му селекция впечатление прави присъствието на Рубен ван Бомел – синът на бившия нидерландски национал Марк ван Бомел, който в момента е селекционер на Белгия, както и на Гивай Зехиел. Двамата получават първите си повиквателни за мъжкия национален отбор.

Xavi’s first squad! 🇳🇱

First call-up for Ruben & Gjivai! 🦁 pic.twitter.com/gd1JcOLQOe — OnsOranje (@OnsOranje) September 18, 2026

В състава продължава да има достатъчно опитни фигури начело с капитана Вирджил ван Дайк, както и футболисти като Френки де Йонг, Коди Гакпо, Джереми Фримпонг, Мики ван де Вен и Юриен Тимбер. Чави е запазил основата на отбора, но отсъствието на Депай ясно показва, че новият селекционер ще взема решения според собствените си виждания, а не само на база утвърдената йерархия от предишния период.

Нидерландия ще започне новата си кампания в Лигата на нациите на 24 септември с домакинство на Германия в Амстердам. Три дни по-късно „лалетата“ гостуват на Сърбия, на 1 октомври предстои визита на Гърция, а четири дни по-късно е вторият мач срещу Сърбия, този път в Айндховен. Това ще бъдат и първите официални изпити за Шави начело на Нидерландия.

Ван Дайк ще обсъжда бъдещето си в националния отбор с новия селекционер Чави

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago