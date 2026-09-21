Матеус и Вацке подкрепят решението на Клоп за два разширени състава на Германия

Решението на германския селекционер Юрген Клоп да разполага с два различни състава, включващи общо 44 футболисти, за първите си четири международни мача начело на отбора, предизвика похвали от бившия капитан на Германия Лотар Матеус - световен шампион от 1990 г.

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Тимът се събира днес на базата в Херцогенаурах, а Клоп - поел поста през юли след ранното отпадане на Германия от Мондиал 2026, вече планира как да извлече максимума от двете групи по 22-ма играчи за следващите четири мача от Лигата на нациите, докато изгражда наново представителния състав на страната преди Евро 2028.

„Смятам, че идеята да повика 44 футболисти е чудесна“, коментира Матеус цитиран от агенция Reuters и продължи: „Става въпрос не само за самите номинации, но и за идеята за два състава. При положение, че предстоят четири мача в рамките на 9 или 10 дни, а първенствата и европейските клубни турнири вече са в ход, е напълно логично да има два състава. Просто отлично.“

Общият състав на Германия за откриващия мач от Лигата на нациите срещу Нидерландия в Амстердам в четвъртък и срещу Гърция в Аугсбург в неделя включва Джамал Мусиала и капитана Йошуа Кимих, но те няма да участват в домакинския двубои срещу Сърбия и при гостуването на Гърция.

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Докато Юрген Клоп се надява да събере ценна информация, играчите също ще спечелят, тъй като ще отсъстват по-кратко от клубовете си и ще имат по-лека програма в разгара на клубния сезон.

„Интересна идея от негова страна - да има два различни отбора за четири мача. Първо трябва да ти хрумне подобно нещо. Харесва ми. Знам, че той отдавна е мислил по въпроса. Имам много добро усещание относно назначението на Юрген. Не бива да мислим за Евро 2028 още от септември. Има възможност за експерименти“, заяви и вицепрезидентът на Германския футболен съюз Ханс-Йоахим Вацке, който също демонстрира одобрение за решението.

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