25-та церемония „Футболист на футболистите“

Днес от 18 часа ще се проведе юбилейната 25-та Церемония за връчването на наградите „Футболист на футболистите“. Събитието е в Голф клуб и СПА „Света София“, а присъствието са потвърдили Георги Иванов – президент на БФС, шефът на Професионалната лига Атанас Караиванов, Христо Стоичков, Даниел Боримиров, Валентин Михов, Пламен Николов, Станислав Ангелов, Валентин Илиев, Светослав Дяков, Николай Илиев, Велизар Димитров и други знакови имена в българския футбол.

Един от популярните телевизионни водещи - Ники Кънчев, пък ще води церемонията. В анкетата, която се провежда от Асоциацията на българските футболисти, гласуват всички футболисти от първа и втора лига и избират най-добрите между своите колеги.

В тазгодишното 25-о юбилейно издание на анкетата ще бъдат раздадени следните награди: Футболист на футболистите, най-добър треньор, най-добър млад футболист, най-добра футболистка, най-добър треньор при жените, най-добър вратар, най-добър защитник, най-добър полузащитник, най-добър нападател, за проявени мъжество и характер, за цялостен принос към футбола,идеален отбор за сезон 2025/2026.

Церемонията ще бъде излъчена на живо в Sportal.bg.

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