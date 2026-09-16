Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

  • 16 сеп 2026 | 12:08
  • 808
  • 0
Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп възнамерява извърши сериозно подмладяване в първия си списък с футболисти, който ще стане ясен утре, съобщават местните медии. Съставът ще е разширен до близо 40 имена, като идеята е специалистът да може да ротира доста в идващите мачове от Лигата на нациите.

Бившият мениджър на Ливърпул почти сигурно ще включи някои не толкова познати, но обещаващи имена в списъка си. Такива ще са например нападателите на Айнтрахт (Франкфурт) Юнес Ебнуталиб и Йонатан Буркарт, като за първият това би било дебют.

Клоп възнамерява също да повика талантите на Байерн (Мюнхен) и Кьолн Том Бишоф и Саид Ел Мала. 22-годишният офанзивен полузащитник на РБ Лайпциг Браян Груда, както и 23-годишният съотборник на Лукас Петков в Елверсберг Феликс Кайдел, който играе като дефанзивен халф, също се очаква да бъдат призовани за Бундестима. Всички те са младежки национали, като все още не са записвали мач за мъжкия отбор на Германия.

Междувременно намерението на Клоп е да остави нападателя и капитан на Щутгарт Дениз Ундав извън състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщава телевизия Sky Germany.

Според информация футболистът вече е бил уведомен в личен разговор с Клоп, че няма да бъде включен в отбора. 30-годишният нападател е ключов играч и нов капитан на Щутгарт, но все още няма отбелязан гол през този сезон. Въпреки това той е направил четири асистенции във всички турнири.

Ундав има впечатляваща статистика с екипа на Германия, като е отбелязал 9 гола в едва 13 срещи. Той също така се разписа три пъти на Световното първенство по-рано тази година под ръководството на предшественика на Клоп – Юлиан Нагелсман, като и трите гола бяха отбелязани след влизане в игра като резерва.

Клоп вече определи новия номер едно на Германия
Клоп вече определи новия номер едно на Германия

Очаква се в националния отбор да се завърнат и Марк-Андре тер Стеген и Карим Адейеми, като първият е гласен отново да бъде титулярен вратар, а вторият се представя на ниво в Барселона и е заслужил доверието на треньора.

Германия ще изиграе първия си мач под ръководството на Клоп като гост на Нидерландия на 24 септември в мач от Лигата на нациите. Три дни по-късно Бундестимът приема у дома Гърция на 27 септември, след това предстои домакинство на Сърбия на 1 октомври, преди да гостува на елините на 4 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед има стари сметки за разчистване с Брайтън

Манчестър Юнайтед има стари сметки за разчистване с Брайтън

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 3997
  • 2
Барселона се готви да отстреля пореден съперник

Барселона се готви да отстреля пореден съперник

  • 16 сеп 2026 | 07:36
  • 5137
  • 3
Лига Европа започва със супер сблъсък в Милано

Лига Европа започва със супер сблъсък в Милано

  • 16 сеп 2026 | 07:03
  • 10997
  • 1
Ювентус следи ситуацията с крило на Арсенал

Ювентус следи ситуацията с крило на Арсенал

  • 16 сеп 2026 | 06:35
  • 3199
  • 1
Манчестър Юнайтед възобновява интереса си към стара трансферна цел

Манчестър Юнайтед възобновява интереса си към стара трансферна цел

  • 16 сеп 2026 | 06:04
  • 4326
  • 1
Проблеми с контузии тормозят Томас Тухел

Проблеми с контузии тормозят Томас Тухел

  • 16 сеп 2026 | 05:42
  • 2865
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 4627
  • 7
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 13053
  • 14
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 13376
  • 26
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 241
  • 0
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 18016
  • 62
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 16279
  • 17