Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

Новият селекционер на Германия Юрген Клоп възнамерява извърши сериозно подмладяване в първия си списък с футболисти, който ще стане ясен утре, съобщават местните медии. Съставът ще е разширен до близо 40 имена, като идеята е специалистът да може да ротира доста в идващите мачове от Лигата на нациите.

🇩🇪 Elversberg's Felix Keidel will be called up by Jürgen Klopp for Germany's upcoming games. Klopp is likely to name an expanded squad of up to 40 players in order to rotate between the four matches [@BILD] pic.twitter.com/5nDoNH0xEn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2026

Бившият мениджър на Ливърпул почти сигурно ще включи някои не толкова познати, но обещаващи имена в списъка си. Такива ще са например нападателите на Айнтрахт (Франкфурт) Юнес Ебнуталиб и Йонатан Буркарт, като за първият това би било дебют.

Клоп възнамерява също да повика талантите на Байерн (Мюнхен) и Кьолн Том Бишоф и Саид Ел Мала. 22-годишният офанзивен полузащитник на РБ Лайпциг Браян Груда, както и 23-годишният съотборник на Лукас Петков в Елверсберг Феликс Кайдел, който играе като дефанзивен халф, също се очаква да бъдат призовани за Бундестима. Всички те са младежки национали, като все още не са записвали мач за мъжкия отбор на Германия.

🇩🇪 Eintracht Frankfurt striker Younes Ebnoutalib is expected to be called up by Jürgen Klopp for Germany's upcoming Nations League games [@Plettigoal, @berger_pj] pic.twitter.com/RvSINsu4nN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2026

Междувременно намерението на Клоп е да остави нападателя и капитан на Щутгарт Дениз Ундав извън състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите, съобщава телевизия Sky Germany.

Според информация футболистът вече е бил уведомен в личен разговор с Клоп, че няма да бъде включен в отбора. 30-годишният нападател е ключов играч и нов капитан на Щутгарт, но все още няма отбелязан гол през този сезон. Въпреки това той е направил четири асистенции във всички турнири.

🇩🇪 Deniz Undav is set to be dropped from Germany's squad for the upcoming Nations League games. Jürgen Klopp has informed the player in a personal conversation [@berger_pj, @Plettigoal] pic.twitter.com/qJqrp7mIVU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 15, 2026

Ундав има впечатляваща статистика с екипа на Германия, като е отбелязал 9 гола в едва 13 срещи. Той също така се разписа три пъти на Световното първенство по-рано тази година под ръководството на предшественика на Клоп – Юлиан Нагелсман, като и трите гола бяха отбелязани след влизане в игра като резерва.

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Очаква се в националния отбор да се завърнат и Марк-Андре тер Стеген и Карим Адейеми, като първият е гласен отново да бъде титулярен вратар, а вторият се представя на ниво в Барселона и е заслужил доверието на треньора.

Германия ще изиграе първия си мач под ръководството на Клоп като гост на Нидерландия на 24 септември в мач от Лигата на нациите. Три дни по-късно Бундестимът приема у дома Гърция на 27 септември, след това предстои домакинство на Сърбия на 1 октомври, преди да гостува на елините на 4 октомври.

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Снимки: Imago