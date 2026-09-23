Злополучният съдия Ортис Ариас бил изтормозен по време на дербито на Мадрид: Писна ми да ми крещиш постоянно

Съдийството на Ортис Ариас се превърна в главната тема след дербито на Мадрид, спечелено от Атлетико. Реал Мадрид имаше претенции за два червени картона – на Кристиан Ромеро и на Канг-Ин Лий. В крайна сметка обаче „белите“ останаха с човек по-малко след изгонването на Дийн Хаусен за събаряне на Джулиано Симеоне, който се откъсваше сам срещу вратата. Няколко дни по-късно бяха публикувани невиждани досега кадри от мача, заснети с „РефКам“, които показват постоянните протести на футболистите от двата отбора към рефера Мигел Анхел Ортис Ариас.

📹👤 El derbi desde la RefCam es algo que no sabía que necesitaba en mi vida ⚽️pic.twitter.com/xuWmTf6a6B — BeSoccer (@besoccer_ES) September 23, 2026

В 38-ата минута съдията на дербито показа жълт картон на Белингам за предполагаем фал срещу „Кути“ Ромеро. След кратък диалог със стаята за видеоповторения Ортис Ариас отиде до монитора, за да отмени картона на англичанина и да го покаже на аржентинския защитник.

„Ако искаш, ще ти обясня. Обърках се, показах го на него, а нарушението е на твой съотборник. Сбъркана самоличност“, обясни реферът на Давид Ханко, централен защитник на Атлетико, според кадрите от „РефКам“.

Преди да се прибере в тунела към съблекалните, Марк Пубил, който игра само 45 минути, също се обърна към Ортис Ариас, макар и с ироничен тон. „Какъв жълт картон ми извади, копеле“, отбеляза световният шампион, на което съдията отвърна: „Но той е кристално ясен. Марк, по-ясен от вода“, отговори той след нарушение на бившия играч на Алмерия срещу Килиан Мбапе.

Канг-Ин Лий, друг от главните герои в сблъсъка заради грубото си влизане срещу Феде Валверде, който ще отсъства около три седмици заради навяхване на глезена от трета степен, беше много разговорлив със съдията, до такава степен, че изчерпа търпението на Ортис Ариас. „Писна ми да ми крещиш постоянно и непрекъснато да ми вдигаш ръце“, отбеляза реферът.

Южнокорейският футболист продължи тирадата си. „Аз не съм този, който крещи“, отвърна играчът на Атлетико, докато съдията запази позицията си: „Ти си този, който крещи, вдигаш ръце, оплакваш се постоянно всеки път, когато свиря нещо, Канг“. „Там не го докосвам или го докосвам минимално, а ти ми свириш фал. Там ме бута отзад и...“, уточни юношата на Валенсия, но това не промени гледната точка на Ортис Ариас: „Мисля, че играе с топката, Канг. Бута те, но ти изчиства топката чисто“.

Атлетико Мадрид, който игра с човек повече през голяма част от второто полувреме, спечели дербито и се изкачи на второ място с 16 точки. Реал Мадрид, четвърти с 15, вече изостава на шест точки от лидера Барселона. Мигел Анхел Ортис Ариас, от своя страна, ще трябва да си почине за един месец, тъй като Съдийската комисия (КТА) подготвя наказание от две седмици за мадридския рефер.

Съдийската комисия в Испания: Канг-Ин Лий трябваше да бъде изгонен, но жълтият картон за Ромеро е правилен

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Снимки: Imago