Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

На фона на продължаващите преговори за бъдещето на Лионел Скалони като селекционер на Аржентина, футболистите от националния отбор изразиха категоричната си позиция в негова подкрепа.
„За мен той е един от най-добрите треньори. Той ме повика в отбора и се надявам да остане“, заяви халфът Николас Пас при пристигането си в Буенос Айрес за предстоящия тренировъчен лагер.
Настоящият договор на Скалони изтича през декември, а самият той намекна за възможно оттегляне след загубата на Аржентина с 0:1 от Испания на финала на Световното първенство през юли. В момента той води разговори с Аржентинската футболна асоциация за евентуално удължаване на контракта си.
Скалони намекна, че може да напусне, след което избухна в сълзи и напусна пресконференцията си
„Надяваме се да остане. Той е ключова фигура в изграждането на този национален отбор, така че очевидно искаме той да продължи“, коментира опитният защитник Кристиан Ромеро.
Мнението му беше споделено и от други играчи. Защитникът Леонардо Балерди определи евентуалното оставане на Скалони като „привилегия“, а крилото на Бенфика Джанлука Престиани подчерта огромното му влияние: „Той даде всичко на националния отбор напоследък и направи всички аржентинци много щастливи.“
Вратарят Хуан Мусо също изтъкна силната връзка в съблекалнята: „Като се има предвид успехът, който постигна, и това, което изгради с този отбор, ние го ценим много и изпитваме голяма привързаност към него.“
Откакто пое поста преди осем години, 48-годишният Скалони изведе „гаучосите“ до една от най-успешните епохи в международния футбол. Под негово ръководство тимът спечели Световното първенство през 2022 г. и триумфира на два поредни турнира Копа Америка през 2021 и 2024 г. Статистиката му е впечатляваща – 76 победи, 18 равенства и само 10 загуби в 104 мача. Той е и автор на най-дългата серия без поражение в историята на Аржентина, продължила 36 мача.
Скалони все още не е коментирал публично бъдещето си след завръщането си в Аржентина, но се очаква да даде пресконференция следващия вторник преди приятелската среща с Боливия в Кордоба.
В предстоящия прозорец за международни мачове Аржентина ще изиграе контроли срещу Боливия, Буркина Фасо и Бенин между 30 септември и 6 октомври. Последният двубой на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес ще бъде и официалното сбогуване с капитана Лионел Меси, който обяви оттеглянето си от националния отбор.