Зидан променя схемата на Франция, Мбапе ще играе на различна позиция

Зинедин Зидан вече подготвя Франция за първия си мач като селекционер. Световният шампион от 1998 г. ще дебютира начело на „петлите“ срещу Турция на 25 септември в Лигата на нациите, а на първите тренировки постепенно започна да изяснява тактическите си идеи. Според френските медии Зидан работи върху схема 4-3-3, като Килиан Мбапе се очаква да започне отляво, а Усман Дембеле да бъде използван като централен нападател.
Новият селекционер вече заяви, че иска да промени начина, по който Франция играе. „Това, което искам, е отбор, който играе добре и наистина да поема инициативата. Когато не разполагаме с топката, трябва да сме балансирани и много концентрирани върху преходите. И ще го правим с начина, по който искаме да играем“, обясни Зидан в интервю за TF1.
На първата си пълна тренировка Зидан е работил с трима полузащитници, като именно 4-3-3 постепенно се оформя като основната му идея за предстоящия двубой. Мбапе не участва в заниманието заради леко неразположение, но очакванията са капитанът на Франция да бъде готов за срещата с Турция.
За Зидан това е началото на нов четиригодишен период начело на националния отбор. Той вече даде ясно да се разбере, че не иска дълъг адаптационен период, като посочи победата в първия мач като непосредствена цел: „Аз съм състезател и искам да печеля. Това е единственото, което ме интересува. Когато започна работа с играчите, ще мисля за това да спечелим първия си мач в Турция.“
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