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Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
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Ръководството на Левски ще отдели поне 2 милиона евро за привличането на нов нападател, разкрива „Тема Спорт“. Купуването на играч за върха на атаката е основната цел пред "сините" за зимния трансферен прозорец. През лятото столичани похарчиха близо 4 милиона за четирима от десетимата нови. Най-скъпият в селекцията бе Рейналдо, за когото бяха платени 1.5 млн. на Санта Клара. По един милион струваха Сержиньо (Санта Клара) и Давид Кусо (Шавеш), а Мехди Мубарик дойде за 150 000 от Ал Аин. Алекс Сентейес, Хевертон и Марко Груич пристигнаха като свободни агенти, а Адриян Райчев и Петко Христов дойдоха под наем от Пиза и Специя. Стивън Стоянчов пък се завърна след преотстъпване в Етър. Нито един от тези играчи обаче не е номинален нападател. Според информациите, Атанас Бостанджиев бе отпуснал 5 милиона евро за нови. Тази сума не бе похарчена изцяло, след като "сините" не намериха подходящ нападател, в когото да инвестират над милион.

Това ще се промени през зимата и взимането на голаджия е приоритет пред спортно-техническото ръководство. Новият член на Съвета на директорите Еду Гаспар няма как да не е видял, че това трябва да е първият му ход за синята селекция. В момента Хулио Веласкес разполага с двама типични централни нападатели в лицето на Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Първият обаче се завръща след контузия и ще му е необходимо време, за да влезе във форма. Но от него не могат да се очакват 20 гола на сезон. Колумбиецът пък не успява да си спечели доверието на треньора и в напечените мачове испанецът предпочита да играе с Рейналдо или Евертон на върха на атаката. Опция е и Стивън Стоянчов, но Веласкес за момента дава малко игрови минути на 19-годишния футболист.

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Снимки: Gettyimages

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