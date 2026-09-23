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Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
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Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Благотворителният търг в подкрепа на SOS Детски селища „България“ вече започна и ще продължи до 29 септември. В основата на благородната инициатива са Красимир Балъков, Bulgarian Football Shirts, Sportal.bg и Digital ID.

Кампанията има за цел да събере финансова подкрепа за организацията и е част от поредицата събития, посветени на 60-годишнината от рождението на Красимир Балъков. Легендарният български футболист е посланик на SOS повече от 30 години и многократно е подкрепял дейността на българския клон на световната организация.

В благотворителния търг са включени редица ценни артикули, които бяха част от изложбата „60 години Красимир Балъков“, провела се по-рано тази година. Сред тях са рамкирани снимки, лично подписани от Балъков, както и специално подготвените за експозицията картини на пловдивския художник Иван Иванов, известен с артистичния псевдоним VansZ.

В аукциона са включени още дарена и подписана от Балъков реплика на емблематичния червен екип от САЩ'94, както и две фланелки на Спортинг (Лисабон) и Щутгарт.

Наддаването вече е в ход и се провежда на официалната страница на Bulgarian Football Shirts. Желаещите да се включат могат да наддават чрез коментар под снимката на съответния артикул.

Търгът продължава до 29 септември, като всички събрани средства са предназначени за подкрепа на SOS Детски селища „България“.

Повече информация за търга и всички артикули можете да видите на официалната страница на Bulgarian Football Shirts.

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