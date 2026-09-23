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Робъртън: Не ни пукаше за футбола след смъртта на Диого Жота, това попречи и на новите попълнения

  • 23 сеп 2026 | 14:09
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Смъртта на Диого Жота е оказала огромно влияние не само върху представянето на Ливърпул през миналия сезон, но в частност и върху това на новите скъпи попълнения, сред които Александър Исак и Флориан Виртц. Това заяви бившият бранител на мърсисайци Андрю Робъртсън, който призна, че след този шок на никой от играчите “не му е пукало” за футбола, а това се е отразило и на новите играчи. Португалецът загина при автомобилна катастрофа през юли 2025 г. заедно с брат си Андре Силва, докато двамата пътуваха през Испания, за да се върнат в Англия за началото на предсезонната подготовка. Ливърпул започна новия сезон като действащ шампион във Висшата лига, но Робъртсън признава, че след смъртта на Жота футболът е престанал да бъде приоритет за всички играчи, които са познавали португалеца.

Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва
Ливърпул отдава почит на Диого Жота и Андре Силва

“Наистина е трудно да се опише или да се говори за това, защото преживяното беше ужасяващо. Ако трябва да говоря конкретно за новите попълнения, те дойдоха в клуб, който е съкрушен. Те се опитваха. Точно заради това ми стана жал за тези момчета, защото те бяха привлечени за много пари. Отне им месеци, за да се установят, защото не ни пукаше, футболът не ни интересуваше. Това беше истината. Не ни пукаше за футбола, защото току-що бяхме загубили един от най-добрите си приятели в съблекалнята. Затова вероятно имам толкова много симпатии във футболен план към новите попълнения, защото мисля, че те дойдоха в отбор, който беше като... бяхме елитни във всичко, което правехме години наред. И може би пак щяхме да бъдем такива, ако не се беше случило това. Тогава те започнаха да получават много критики. Затова мисля, че тези момчета ще бъдат много добре в Ливърпул в бъдеще. Бих третирал настоящия сезон като техен първи.

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Жота за нас не беше футболист, той беше приятел. Беше невероятно трудно. Седмицата преди да почине бях на сватбата му. Така че това е едно от най-трудните неща, през които някога можете да преминете. Да го видиш в най-щастливия ден от живота му, а следващата седмица да видиш семейството му разкъсано.

Говорихме много по време на предсезонната подготовка. Мениджърът беше наистина страхотен, трябва да призная“, спомня си Анди Робъртсън. „Подготовката ни беше съвсем минимална, защото – нека бъдем честни към Арне – той казваше: „Ако не искате да тренирате, не тренирайте“.

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