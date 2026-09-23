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Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
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Време е за жребия за Купата на България

Жребият за втория кръг от предварителната фаза и за първия кръг от финалната фаза (1/16-финали) за Купата на България ще се състои днес от 18:00 часа в един от столичните хотели. Във втория предварителен кръг ще участват общо 36 отбора - 16 тима от Втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от четирите зонални съвета на БФС.

Обявиха кога ще е жребият за Купата на България
Обявиха кога ще е жребият за Купата на България

Отборите ще бъдат разпределени в две урни. В първата ще попаднат тимовете от Втора лига, а във втората - аматьорските състави.

Жребият ще определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакини ще са отборите от втората урна.

Първа урна: Берое (Стара Загора), Вихрен (Сандански), Добруджа 1919 (Добрич), Етър ВТ (Велико Търново), Локомотив (Горна Оряховица), Марек 1915 (Дупница), Монтана 1921 (Монтана), Несебър (Несебър), Пирин 22 (Благоевград), Рилски спортист 2011 (Самоков), Спартак (Плевен), Спортист 2009 (Своге), Фратрия (Бенковски), Хебър 1918 (Пазарджик), Черноморец 1919 (Бургас) и Янтра 2019 (Габрово).

Втора урна: Академик (Свищов), Балкан 1929 (Ботевград), Бдин 1923 (Видин), Беласица (Петрич), Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар), Ботев 1937 (Ихтиман), Волов Шумен 2007 (Шумен), Загорец (Нова Загора), Крумовград, Миньор (Перник), Национал (София), Нефтохимик 1962 (Бургас), Оборище (Панагюрище), ОФК Локомотив (Мездра), Родопа (Смолян), Спартак 1947 (Пловдив), ФК Ямбол 1915 (Ямбол), Чавдар (Троян) и Черноморец (Балчик).

Двубоите от втория предварителен кръг ще се играят на 3 и 4 октомври 2026 гoдина. След изтеглянето на двойките за предварителната фаза ще бъде определен и жребият за първия кръг от финалната фаза - 1/16-финалите. В него ще участват 32 отбора: 18-те победители от втория предварителен кръг и 14 клуба от efbet Лига. И в тази фаза тимовете ще бъдат разпределени в две урни. В първата ще бъдат поставени представителите на efbet Лига, а във втората – класиралите се от предварителната фаза. Жребият ще определи 16 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща.

Домакини ще са отборите от втората урна.

Първа урна: Арда 1924 (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Дунав от Русе (Русе), Левски (София), Локомотив 1926 (Пловдив), Локомотив София 1929 (София), Лудогорец 1945 (Разград), Септември (София), Славия 1913 (София), Спартак 1918 (Варна), ФК ЦСКА 1948 (София), ЦСКА (София) и Черно море (Варна).

Втора урна: 18-те отбора, класирали се от втория предварителен кръг. Срещите от 1/16-финалите на Купата на България ще се проведат в периода 16–19 октомври 2026 г.

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