Валенсия официално представи Агире, който идва да спасява положението с кратък договор

Хавиер Агире официално е новият треньор на Валенсия. 67-годишният мексиканец заменя на поста Карлос Корберан, който бе уволнен преди 10 дни след катастрофалното начало на сезона, след което “прилепите” се намират на предпоследно място в Ла Лига.

Агире, който изведе Мексико до 1/8-финалите на Световното първенство, подписа договор едва до края на настоящия сезон, като Валенсия може да го удължи с още една година. Според “Марка” клаузата ще бъде автоматично активирана, ако Агире успее да изведе “прилепите” до класиране, даващо право на участие в квалификациите на Лига Европа.

Новият треньор на Валенсия ще пристигне в града този четвъртък, придружен от няколко от най-близките си сътрудници, на които има пълно доверие. В треньорския му щаб влизат Тони Амор като асистент и Пол Лоренте като кондиционен треньор – специалисти, с които мексиканският наставник работи редовно през последните си професионални периоди, включително в националния отбор на Мексико. Идеята е още в четвъртък или в петък той да се запознае с играчите.

Агире ще бъде представен пред медиите на 28 септември, понеделник.

Ангажирането на Агире е дело на спортния директор Браулио Васкес, който го е идентифицирал като основен кандидат след отпадането на варианта с Ернесто Валверде, предпочел да си вземе почивката. Богатият опит на треньора в Ла Лига се оказа един от решаващите фактори. В хода на кариерата си той е водил отборите на Осасуна, Атлетико, Сарагоса, Еспаньол, Леганес и Майорка.

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