Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия официално представи Агире, който идва да спасява положението с кратък договор

Валенсия официално представи Агире, който идва да спасява положението с кратък договор

  • 23 сеп 2026 | 13:03
  • 915
  • 2
Валенсия официално представи Агире, който идва да спасява положението с кратък договор

Хавиер Агире официално е новият треньор на Валенсия. 67-годишният мексиканец заменя на поста Карлос Корберан, който бе уволнен преди 10 дни след катастрофалното начало на сезона, след което “прилепите” се намират на предпоследно място в Ла Лига.

Агире, който изведе Мексико до 1/8-финалите на Световното първенство, подписа договор едва до края на настоящия сезон, като Валенсия може да го удължи с още една година. Според “Марка” клаузата ще бъде автоматично активирана, ако Агире успее да изведе “прилепите” до класиране, даващо право на участие в квалификациите на Лига Европа.

Новият треньор на Валенсия ще пристигне в града този четвъртък, придружен от няколко от най-близките си сътрудници, на които има пълно доверие. В треньорския му щаб влизат Тони Амор като асистент и Пол Лоренте като кондиционен треньор – специалисти, с които мексиканският наставник работи редовно през последните си професионални периоди, включително в националния отбор на Мексико. Идеята е още в четвъртък или в петък той да се запознае с играчите.

Агире ще бъде представен пред медиите на 28 септември, понеделник.

Ангажирането на Агире е дело на спортния директор Браулио Васкес, който го е идентифицирал като основен кандидат след отпадането на варианта с Ернесто Валверде, предпочел да си вземе почивката. Богатият опит на треньора в Ла Лига се оказа един от решаващите фактори. В хода на кариерата си той е водил отборите на Осасуна, Атлетико, Сарагоса, Еспаньол, Леганес и Майорка.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Робъртън: Не ни пукаше за футбола след смъртта на Диого Жота, това попречи и на новите попълнения

Робъртън: Не ни пукаше за футбола след смъртта на Диого Жота, това попречи и на новите попълнения

  • 23 сеп 2026 | 14:09
  • 399
  • 0
Новите правила, които Клоп въведе в Германия с идването си

Новите правила, които Клоп въведе в Германия с идването си

  • 23 сеп 2026 | 14:07
  • 1192
  • 0
Зидан променя схемата на Франция, Мбапе ще играе на различна позиция

Зидан променя схемата на Франция, Мбапе ще играе на различна позиция

  • 23 сеп 2026 | 14:01
  • 926
  • 0
Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

Националите на Аржентина опитват да убедят Скалони да остане

  • 23 сеп 2026 | 13:37
  • 350
  • 0
Злополучният съдия Ортис Ариас бил изтормозен по време на дербито на Мадрид: Писна ми да ми крещиш постоянно

Злополучният съдия Ортис Ариас бил изтормозен по време на дербито на Мадрид: Писна ми да ми крещиш постоянно

  • 23 сеп 2026 | 13:21
  • 794
  • 1
Уволниха брата на Игуаин заради сексизъм

Уволниха брата на Игуаин заради сексизъм

  • 23 сеп 2026 | 13:08
  • 741
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 15835
  • 22
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 5093
  • 6
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 6491
  • 4
Време е за жребия за Купата на България

Време е за жребия за Купата на България

  • 23 сеп 2026 | 10:00
  • 12105
  • 11
Левски вади сериозна сума за нападател

Левски вади сериозна сума за нападател

  • 23 сеп 2026 | 07:48
  • 31775
  • 57
Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

Започна благотворителният търг с ценни артикули на Красимир Балъков

  • 23 сеп 2026 | 10:27
  • 5109
  • 2