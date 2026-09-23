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Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
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Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Лудогорец официално представи новия си старши треньор. Това е Игор Йовичевич, за когото престоят ще бъде втори начело на "орлите". Той води разградчани през сезон 2024/25, когато постигна требъл.

Хърватският специалист заменя на поста Томас Райс, който напусна "Хювефарма Арена" в посока Трабзонспор срещу солидна компенсация от страна на турския клуб.

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Ето какво написаха от Лудогорец:

"Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец - Игор Йовичевич, се завръща начело на тима. Постигналият требъл през 2025 г. хърватски специалист и ръководството на "орлите" финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Той пристига с част от екипа, с който работи при предишния си престой в Лудогорец - украинските асистенти Андрий Ханас, Юрий Бено и испанския кондиционен треньор Хавиер Лаурена. Йовичевич ще бъде представен пред медиите в 11:00 ч. в събота (26 септември) на пресконференция на стадион "Хювефарма Арена".

Хърватският специалист застана начело на Лудогорец през есента на 2024 година и за десет месеца постигна исторически требъл, който е трети в историята на клуба след тези през 2012 г. и 2014 г. Под ръководството на Йовичевич "орлите" спечелиха безапелационно 14-ата рекордна поредна титла, Купата на България след победа с 1:0 над ЦСКА и Суперкупата след успех с 3:2 над Ботев (Пловдив) на стадион "Христо Ботев". След напускането си хърватинът води елитния полски Видзев (Лодз).

При Йовичевич Лудогорец изигра и серия от силни мачове в основната фаза на Лига Европа срещу Андерлехт, Лацио, Виктория Пилзен, Атлетик Билбао и Лион. За един сезон начело на тима хърватският треньор записа 42 мача във всички турнири, в които Лудогорец постигна 25 победи, 11 равенства и 6 загуби.

"Щастлив съм, че отново идвам в моето семейство. Имам мечта, която вярвам, че ще се сбъдне", заяви Йовичевич.

ПФК Лудогорец пожелава успех на Игор Йовичевич при повторното му завръщане начело на 14-кратните шампиони!".

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