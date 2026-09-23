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Реал на Моуриньо тича най-малко в Ла Лига

  • 23 сеп 2026 | 11:52
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Реал Мадрид е отборът, който изминава най-малко километри на мач в Ла Лига след първите седем кръга от сезона. Според данните на "Софаскор" тимът на Жозе Моуриньо записва средно по 96,5 километра на среща – почти шест под средното за първенството от 102,35. Барселона, за сравнение, е петият най-активен тим с 104,64 километра на двубой.

Показателят прави още по-силно впечатление на фона на очакванията след завръщането на Моуриньо, който въведе по-строг контрол върху ежедневието на футболистите – хранене, почивка, възстановяване и подготовка. Въпреки това Реал Мадрид остава на дъното по изминато разстояние в Ла Лига, а загубата с 1:2 от Атлетико Мадрид в последния кръг допълнително постави под въпрос интензивността и контрола в играта на „белите“.

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В същото време статистиката показва, че проблемът не е нов и съществува в последните няколко сезона в тима, макар през "лос бланкос" да преминаха различни треньори с различни тактики и изисквания, но определени колективни слабости продължават да се появяват.

Любопитното е, че въпреки по-строгия режим при Моуриньо, първите показатели не показват увеличение на интензивността в официалните мачове. Така въпросът за физическата активност на Реал Мадрид остава част от по-широкия дебат около представянето на отбора в началото на сезона, допълва "Марка".

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Снимки: Gettyimages

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