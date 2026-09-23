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Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
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На ЦСКА предстоят изключително важни 6 месеца, в които да са много внимателни що се касае до финансите на клуба, за да падне наложеният им от УЕФА мониторинг. Именно това е имал предвид бившият наставник Христо Янев, когато преди мача за Суперкупата срещу Левски зададе риторичен въпрос: “Как да правим трансфери, като се борим с финансов феърплей?”, досети се Sportal.bg.

Припомняме, че през май 2024 година, при предишните собственици, ЦСКА бе пред изхвърляне от евротурнирите заради нарушения на финансовия феърплей. Тогава УЕФА глоби “червените” с 450 000 евро.

Последва смяна на собствеността и новото ръководство успя да убеди европейската футболна централа, че нещата коренно ще се подобрят, всички просрочени задължения ще бъдат платени и вече няма да се стига до прегрешения с финансовия феърплей. Това бе сторено скоропостижно и именно поради тази причина ЦСКА получи “условно” изключване от евротурнирите с 3-годишен изпитателен срок.

УЕФА заплаши ЦСКА - София с изхвърляне от евротурнирите
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Това означаваше, че ако клубът от “Армията” наруши дори с едно евро изискванията за платежоспособност през сезоните 2024/25, 2025/26 и 2026/27, губи по службен път квотата си за евротурнирите съответно през сезоните 2025/26, 2026/27 и 2027/28.

ЦСКА се справи отлично с финансите и нямаше проблем с лиценза през първите две години от управлението на Валтер Папазки. Сега тече третата и ако до март 2027 г. нещата продължат по същия начин, УЕФА ще свали тежката санкция и проверките през три месеца.

Това е изключително важно за клуба, който ще може да оперира далеч по-свободно с финансите и през летния прозорец на 2027 г. да инвестира далеч по-сериозни суми за трансфери, без да се притеснява от “Дамоклевия меч” на европейската футболна централа.

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