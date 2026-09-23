Уволниха брата на Игуаин заради сексизъм

Клубът от Мейджър Лийг Сокър Кълъмбъс Крю освободи треньора на резервния си отбор Федерико Игуаин след обвинение в сексистко отношение към жена-съдия. „Не забравяй, това е мъжка игра“ – това е била обидната реплика според Асоциацията на професионалните футболни съдии (PSRA). Игуаин, брат на бившия аржентински национал Гонсало Игуаин, беше изгонен и наказан да пропусне два мача след инцидент по време на среща на 23 август.

„Преценихме, че в най-добър интерес на клуба, играчите и помощния персонал е да освободим Федерико Игуаин от задълженията му“, заяви в изявление генералният мениджър на Кълъмбъс Крю Иса Тал. „След разговорите през тази седмица и допълнителния анализ на събитията от последния месец, установихме, че стандартите на клуба за това какво се очаква от един лидер на отбор не са били спазени.

The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



📰: https://t.co/Q9PSsOdqkz pic.twitter.com/dZcVizYjii — The Crew (@ColumbusCrew) September 22, 2026

“Инцидентът се случи по време на мач от MLS NEXT Pro – лигата за развитие на таланти, свързана с MLS. Без да назовава името му, съдийската асоциация съобщи, че старши треньор (мъж) е стиснал ръката на жена-съдия и е отказал да я пусне, след като тя му е казала да спре, преди да отправи сексистката забележка. От Кълъмбъс Крю не отговориха веднага на запитване за коментар относно случая с Игуаин. 41-годишният бивш нападател е играл в Аржентина, Турция и Мексико, преди да се присъедини към Кълъмбъс Крю, където записа над 200 участия. Съдийският синдикат разкритикува първоначалното наказание от два мача като недостатъчно и призова за по-строга санкция, заявявайки, че жените-съдии не трябва да търпят сплашване или дискриминационни коментари на работното си място.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages