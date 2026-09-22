Мбапе: Бях голмайстор на всички големи турнири, ще съм разочарован, ако не спечеля "Златната топка"

Нападателят на Реал Мадрид и капитан на Франция Килиан Мбапе продължава да прави активна кампания за "Златната топка", която ще се връчи на 26 октомври на церемония в Лондон.

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"Няма да обявят имe на отбор от плика, а играч. Способността да си добър индивидуално на терена и да хванеш окото на наблюдателя е това, което впечатлява хората за трофей като "Златната топка", каза нападателят в интервю за RFI.

🌕🤞🏾 Mbappé on the Ballon d’Or: “I can really feel it’s a good year for me”.



“I would be DISAPPOINTED to not win it. When a competitor doesn’t win, he is DISAPPOINTED”.



“I am competitive!”, told RFI. pic.twitter.com/m71gzf35TD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2026

"Аз бях най-добрият голмайстор на всички големи турнири през годината и мисля, че това може да бъде добра година за мен, имам такова усещане. Наистина усещам, че това е добра година за мен. Бих бил разочарован, ако не спечеля "Златната топка". Когато състезател не спечели, той е разочарован. Аз съм състезателен!,", каза още той.

Мбапе завърши като голмайстор в първенството на Испания (25 попадения), Шампионската лига (15 попадения) и Световното първенство (10 попадения), като стана футболистът с най-много голове в историята на Мондиала - 22.

🚨 Kylian Mbappé: “My individual year was great, I was top scorer in all the big competitions”.



“That is a key criteria for the Ballon d’Or”, told RFI. pic.twitter.com/qsspS2ia3E — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 22, 2026

При гласуването 20 от 100 вота ще дойдат от Африка, което радва Мбапе, тъй като той има алжирски корени заради майка си и камерунски от баща си. "Винаги съм се чувствал обичан, когато стъпя на африканския континент. Винаги ми доставя удоволствие хората да говорят за мен, да ме свързват със "Златната топка", добави Мбапе пред RFI.

"Сега започва нов етап с нов треньор. Това е началото, нещо ново. Ще трябва да се адаптираме, но трябва и да печелим постоянно, защото това очакват хората от нас. Разбира се, всички очакват Франция да е на върха", каза Мбапе за началото на Зинедин Зидан начело на "петлите".

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"Живеем в един град (Мадрид) и сме се срещали няколко пъти. Познаваме се, но чаках да дойде в замъка (б. ред. - Клерфонтен), за да разбера какво очаква от нас като отбор, какво очаква от мен като играч", каза той за новия селекционер.

Франция има четири мача в Лигата на нациите, като ще играе в Турция и в Белгия на 25 и 28 септември, преди да приеме Италия и отново Белгия на "Стад дьо Франс".

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